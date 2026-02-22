Видео
Комиссия за алменты в ПриватБанке — что об этом известно

Комиссия за алменты в ПриватБанке — что об этом известно

Ua ru
Дата публикации 22 февраля 2026 07:01
В ПриватБанке есть комиссия за начисление алиментов — детали
Карточка ПриватБанка, телефон и деньги. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Украинцам на банковские карты начисляют не только зарплаты, но и другие выплаты, например алименты. В государственном ПриватБанке за такие переводы могут взимать комиссию. 

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на сайт "Минфин".

Подробнее о комиссии за начисление алиментов в ПриватБанке

Как рассказала одна из клиенток, алименты она получает на карту для выплат и ПриватБанк систематически взимает с этих денег комиссию за начисление. Автор сообщения считает, что этого не должно быть, ведь это целевые средства, хотя в банке несколько лет назад ей сообщили, что алименты таковыми не считаются.

"Поэтому интересно разъяснение по этому поводу, имеют ли они право брать комиссию? Если нет — то вернут ли удержанные средства, а это не один год и месяц", — написала она.

Что ответили в банке

ПриватБанк пока не отреагировал на жалобу клиентки. Однако один из пользователей в своем комментарии отметил, что комиссия за начисление алиментов взимается, поскольку банк и исполнительная служба не заключили договор об оплате комиссии за счет госструктуры.

По словам пользователя, если бы такой договор был, тогда у ПриватБанка не было бы оснований для взыскания комиссии после зачисления денег на карту для выплат.

Ранее сообщалось, что ПриватБанк запустил новую услугу для клиентов, которые оплачивают покупки деньгами с карт. Отныне они будут получать цифровые фискальные чеки. Также мы рассказывали, что клиенты ПриватБанка не будут переплачивать за некоторые денежные переводы. Так, вдвое меньшие тарифы будут действовать до конца марта этого года.

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
