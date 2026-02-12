Видео
Главная Финансы Средняя зарплата за год выросла — как изменились выплаты в городах

Средняя зарплата за год выросла — как изменились выплаты в городах

Ua ru
Дата публикации 12 февраля 2026 21:50
Рынок труда 2026 — кто из украинцев начал зарабатывать больше
Женщина держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

Учитывая полномасштабную войну, в 2026 году средняя зарплата в Украине не одинакова, поскольку на темпы роста, учитывая полномасштабную войну, влияет удаленность региона от фронта. К тому же существенную роль имеет и инфраструктура.

Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает, в каких городах самая большая и самая маленькая средняя зарплата.

Средння зарплата в Украине в феврале

По данным портала Work.ua, средняя зарплата в Украине в феврале 2026 года составляет 27 500 гривен. За год украинцы начали зарабатывать на 17% больше, ведь в феврале 2025 года показатель средней зарплаты в стране составлял 23 500 гривен. Впрочем, рост средней заработной платы в Украине довольно неоднороден. Например, если средняя зарплата в Киеве за год выросла на 18%, то в Херсоне этот показатель составил всего 5%.

Если говорить об областных центрах то самую высокую среднюю зарплату, кроме Киева, установили:

  • во Львове — 30 000 гривен (против 25 000 в феврале 2025 года);
  • в Ужгороде — 27 500 гривен (в феврале 2025 года средний показатель зарплат был на уровне 23 700 гривен);
  • в Черновцах — 26 000 гривен (год назад в городе выплачивали в среднем 22 500 гривен);
  • в Ровно — 25 000 гривен (в феврале 2025 года средняя зарплата была 20 500 гривен).

Наименьшей средняя зарплата является в таких городах, как:

  • Черкассы — 24 300 (20 000 гривен в феврале 2025 года);
  • Полтава — 23 000 гривен (20 000 гривен в феврале 2025 года);
  • Житомир - 22 500 гривен (19 500 гривен в феврале 2025 года);
  • Запорожье — 22 500 гривен (19 500 в феврале 2025 года);
  • Николаев — 21 900 грн (20 000 гривен в феврале 2025 года);
  • Чернигов — 21 500 гривен (18 500 в феврале 2025 года);
  • Кривой Рог — 20 800 гривен (18 000 гривен в феврале 2025 года);
  • Херсон — 20 500 гривен (20 000 в феврале 2025 года);
  • Сумы — 20 000 гривен (17 500 гривен в феврале 2025 года).

Кто начал зарабатывать больше

Наибольший рост средних зарплат за год произошел у украинцев, которые работают маркировщиками - их выплаты повысились сразу на 145%, до 24 500 гривен. На 86% выросла средняя зарплата у HTML-верстальщиков - до 40 000 гривен. Руководители отделов поставок начали получать на 85% больше (74 000 гривен), а средние зарплаты у Javascript-программистов за год стали больше на 75% (65 000 гривен).

Что еще стоит знать

Напомним, в феврале 2026 года минимальная зарплата в Украине изменений не претерпит, и составит 8 647 гривен. Когда из этой суммы вычтут все налоги и сборы, то "на руках" у граждан останется 6 658,19 гривен.

Ранее мы писали об индексации зарплаты в 2026 году. Известно, при каких условиях она состоится. Узнавайте также, какие премии будут получать госслужащие в Украине. 

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
