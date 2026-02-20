В Приват24 доступен сервис, гарантирующий мгновенные скидки на покупки — условия

Скидки на покупки в "Приват24" — что необходимо знать об услуге
Клиенты государственного "ПриватБанка" могут активировать услугу персональных скидок, специальных предложений и бонусов при совершении покупок. Речь идет о действии специальной программы, где можно найти индивидуальные акционные предложения.
Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на официальную информацию банка.
Кто может воспользоваться сервисом скидок в ПриватБанке
Каждый клиент может воспользоваться персональными бонусами в программе лояльности "Привет" в мобильном приложении "Приват24".
Она предусматривает предоставление от партнеров индивидуальных акционных предложений со скидками и кэшбэком. В ее рамках осуществляется анализ привычных расходов клиента и подбираются лучшие предложения, ориентированные на личные потребности.
Соответствующие предложения могут действовать любой период времени, в зависимости от условий партнера программы. Воспользоваться такой возможностью могут все, у кого установлен "Приват24". Приобщиться к скидкам могут даже самые маленькие клиенты банка, достигшие 14 лет.
По условиям программы, скидки и кэшбэк доступны в офлайн- и онлайн-магазинах партнеров банка.
Как начать получать выгоды от программы в "Приват24"
Граждане, которые не желают упускать шанс получить скидки и кэшбэк, могут активировать выгодные предложения в приложении "Приват24". Для этого нужно:
- зайти в сервис "Привет";
- открыть раздел "Предложения";
- ознакомиться с доступными предложениями;
- выбрать наиболее удачные, нажав "+" на карте.
После активации предложения скидка и кэшбэк будут предоставляться автоматически от каждой оплаты картой во время действия акции от партнера.
Информация о полученных выгодах по акционным предложениям будет отображаться на главном экране раздела "Привет".
Другие выгоды на покупки от ПриватБанка
В банке в феврале ввели выгодные условия совершения покупок с услугой "Оплата частями". Клиенты благодаря "Love Season" получили возможность разделения стоимости покупок на большее количество платежей.
Они смогут оформлять товары на подарки в магазинах-партнерах с большей выгодой до 9 марта 2026 года.
Принять участие в акции могут совершеннолетние клиенты, которые имеют такие карты с лимитом по услуге "Оплата частями":
- "Универсальная"
- "Универсальная Gold";
- премиальные карты Mastercard и Visa.
Ранее мы рассказывали, что в ПриватБанке действует предохранитель, который позволит обезопасить средства от несанкционированных списаний. Речь идет о возможности снижения уровня лимита для покупок в интернете.
Еще мы писали, что в ПриватБанке на фоне отключения электроэнергии может произойти сбой техники во время операций в банкоматах или терминалах. Клиентам предоставили алгоритм, как действовать в таких ситуациях.
