В Приват24 доступен сервис, гарантирующий мгновенные скидки на покупки — условия

Клиенты государственного "ПриватБанка" могут активировать услугу персональных скидок, специальных предложений и бонусов при совершении покупок. Речь идет о действии специальной программы, где можно найти индивидуальные акционные предложения.

Кто может воспользоваться сервисом скидок в ПриватБанке

Каждый клиент может воспользоваться персональными бонусами в программе лояльности "Привет" в мобильном приложении "Приват24".

Она предусматривает предоставление от партнеров индивидуальных акционных предложений со скидками и кэшбэком. В ее рамках осуществляется анализ привычных расходов клиента и подбираются лучшие предложения, ориентированные на личные потребности.

Соответствующие предложения могут действовать любой период времени, в зависимости от условий партнера программы. Воспользоваться такой возможностью могут все, у кого установлен "Приват24". Приобщиться к скидкам могут даже самые маленькие клиенты банка, достигшие 14 лет.

По условиям программы, скидки и кэшбэк доступны в офлайн- и онлайн-магазинах партнеров банка.

Как начать получать выгоды от программы в "Приват24"

Граждане, которые не желают упускать шанс получить скидки и кэшбэк, могут активировать выгодные предложения в приложении "Приват24". Для этого нужно:

зайти в сервис "Привет";

открыть раздел "Предложения";

ознакомиться с доступными предложениями;

выбрать наиболее удачные, нажав "+" на карте.

После активации предложения скидка и кэшбэк будут предоставляться автоматически от каждой оплаты картой во время действия акции от партнера.

Информация о полученных выгодах по акционным предложениям будет отображаться на главном экране раздела "Привет".

Другие выгоды на покупки от ПриватБанка

В банке в феврале ввели выгодные условия совершения покупок с услугой "Оплата частями". Клиенты благодаря "Love Season" получили возможность разделения стоимости покупок на большее количество платежей.

Они смогут оформлять товары на подарки в магазинах-партнерах с большей выгодой до 9 марта 2026 года.

Принять участие в акции могут совершеннолетние клиенты, которые имеют такие карты с лимитом по услуге "Оплата частями":

"Универсальная"

"Универсальная Gold";

премиальные карты Mastercard и Visa.

Ранее мы рассказывали, что в ПриватБанке действует предохранитель, который позволит обезопасить средства от несанкционированных списаний. Речь идет о возможности снижения уровня лимита для покупок в интернете.

Еще мы писали, что в ПриватБанке на фоне отключения электроэнергии может произойти сбой техники во время операций в банкоматах или терминалах. Клиентам предоставили алгоритм, как действовать в таких ситуациях.