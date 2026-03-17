Зерно в марте дорожает, в частности, из-за опасений, что урожай сократится из-за неблагоприятной погоды зимой

Мужчина с лопатой готовит зерно к посеву. Фото: УНИАН

В Украине уже вскоре начнется посевная камапния 2026. Так, цены на некоторые зерновые культуры уже начинают меняться. Например, цены на ячмень будущего урожая начали расти на экспортном рынке фуражного ячменя.

Об этом пишет издание АПК-Информ, передает Новини.LIVE.

Подробнее об экспортных ценах на ячмень

Как отмечается, зерно дорожает из-за:

опасений, что урожай сократится из-за неблагоприятной погоды зимой;

большие расходы аграриев на предстоящую уборочную кампанию;

всплеска импортного спроса.

Сейчас цены на фуражный ячмень составляют 212 долларов за тонну (9 307 гривен). При этом темпы роста цен были ограничены увеличением посевных площадей в новом сезоне.

Ранее мы писали, что в начале весны в Украине изменились цены на рапс. Так, тонна подорожала до 23 330 гривен. Также рассказывали о подорожании экспорта фуражной кукурузы. Основные причины: активный спрос внутренних и экспортно-ориентированных компаний.

Какие цены на фуражный ячмень в Украине

Цены на фуражный ячмень в Украине на внутреннем рынке постепенно растут, свидетельствуют данные на портале Tripoli.land. Так, еще 9 марта тонна продукции стоила 9 405 гривен, а 16 марта на рынке уже фиксировалась цена в 9 646 гривен за тонну. По состоянию на 17 марта цена на фуражный ячмень остается неизменной — 9 646 гривен за тонну.

Частые вопросы

Какая цена пшеницы сегодня?

Цена пшеницы зависит не только от внешних факторов, например, от геополитической ситуации, а и от вида продукции. Например, цена пшеницы фуражной сейчас составляет 9621 гривен за тонну, тогда как пшеница 3 класса сейчас стоит 9811 гривен за тонну. Цена пшеницы 2 класса — 9 886 гривен за тонну.

Какая цена на кукурузу сегодня

На сегодня цена на кукурузу составляет 9 685 гривен за тонну. Кукуруза стабильно дорожает с начала минувшей недели: начиная с 9 марта, тонна прибавила в цене 157 гривен.