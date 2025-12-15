Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Ячмень будут продавать по новым ценам — когда ждать изменений

Ячмень будут продавать по новым ценам — когда ждать изменений

Ua ru
Дата публикации 15 декабря 2025 06:30
Ячмень подорожает из-за высокого урожая - что будет с ценами в Украине
Уборка урожая ячменя. Фото: УНИАН

Мировое производство ячменя в 2025/2026 маркетинговом году может достичь 152,94 миллиона тонн. Если прогноз Министерства сельского хозяйства США (USDA) сбудется, это может сильно пошатнуть цены на зерновую.

Об этом говорится в публикации Graintrade.

Реклама
Читайте также:

Урожай ячменя

Ожидается, что урожай ячменя будет больше во всех ключевых игроках на мировом агрорынке, в частности:

  • в ЕС — рост на 1 млн тонн до 56 млн тонн;
  • в Австралии — рост на 0,5 млн тонн до 15,5 млн тонн;
  • в Канаде — рост на 0,5 млн тонн до 9,73 млн тонн.

Относительно Украины то прогнозы остаются неизменными — урожай ячменя составит 5,9 млн тонн.

Ячмень в Украине

В Украине экспортные цены спроса на фуражный ячмень с доставкой в порты Черного моря падают. Так, в течение недели фиксировалось понижение от 200 до 600 грн за тонну. Из-за этих изменений цены находятся на уровне до 11 тыс. грн за тонну. Цены не удержались из-за того, что трейдеры покончили с формированием экспортных партий.

Что касается экспорта, то за первые дни декабря 2025 года Украина отдала за границу 1,2 млн тонн ячменя. В ноябре уровень экспорта составил 78,2 тыс. тонн.

Основными покупателями украинского ячменя в июле-ноябре являются Китай (42% от всего экспорта), Турция (20%) и Ливия (12%).

Ранее мы писали, почему экспорт рапса может подорожать до 500 евро за тонну. Перевозка культуры за границу сейчас происходит стабильно. Также мы рассказывали, почему в Украине дорожает пшеница.

зерно экспорт цены ячмень зерновые
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации