Ячмень подорожает из-за высокого урожая - что будет с ценами в Украине

Мировое производство ячменя в 2025/2026 маркетинговом году может достичь 152,94 миллиона тонн. Если прогноз Министерства сельского хозяйства США (USDA) сбудется, это может сильно пошатнуть цены на зерновую.

Об этом говорится в публикации Graintrade.

Урожай ячменя

Ожидается, что урожай ячменя будет больше во всех ключевых игроках на мировом агрорынке, в частности:

в ЕС — рост на 1 млн тонн до 56 млн тонн;

в Австралии — рост на 0,5 млн тонн до 15,5 млн тонн;

в Канаде — рост на 0,5 млн тонн до 9,73 млн тонн.

Относительно Украины то прогнозы остаются неизменными — урожай ячменя составит 5,9 млн тонн.

Ячмень в Украине

В Украине экспортные цены спроса на фуражный ячмень с доставкой в порты Черного моря падают. Так, в течение недели фиксировалось понижение от 200 до 600 грн за тонну. Из-за этих изменений цены находятся на уровне до 11 тыс. грн за тонну. Цены не удержались из-за того, что трейдеры покончили с формированием экспортных партий.

Что касается экспорта, то за первые дни декабря 2025 года Украина отдала за границу 1,2 млн тонн ячменя. В ноябре уровень экспорта составил 78,2 тыс. тонн.

Основными покупателями украинского ячменя в июле-ноябре являются Китай (42% от всего экспорта), Турция (20%) и Ливия (12%).

Ранее мы писали, почему экспорт рапса может подорожать до 500 евро за тонну. Перевозка культуры за границу сейчас происходит стабильно. Также мы рассказывали, почему в Украине дорожает пшеница.