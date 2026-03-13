Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Цены на пшеницу — что сейчас происходит на зерновом рынке

Цены на пшеницу — что сейчас происходит на зерновом рынке

Ua ru
Дата публикации 13 марта 2026 06:30
Цены на зерно — какова стоимость тонны пшеницы в средине марта
Человек держит колоски пшеницы и деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине на рынке пшеницы за последнюю неделю кардинальных изменений не произошло. Цены держатся на уровне из-за малого предложения зерновой.

Об этом пишет издание Agronews, передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Цены на фуражную и пшеницу 2 класса

Как отмечается, цены спроса на пшеницу 2 класса и фуражную пшеницу колебались от 9 600 до 10 800 гривен за тонну и 9 000 10 100 гривен за тонну. В портах цены на зерно составляли от 213 до 220 долларов за тонну.

"Поддержку ценам оказывают недостаточно активное поступление предложений зерновой и достаточно активный спрос большинства перерабатывающих предприятий", — говорится в сообщении.

Аграрии не спешат реализовывать свою продукцию, хотя часть из них продает пшеницу со скидкой, чтобы пополнить оборотные средства накануне посевной кампании.

Цены на пшеницу 3 класса

В то же время пшеница 3 класса, как свидетельствуют данные на профильном портале Tripoli.land, продолжает прибавлять в цене. Так, по состоянию на 13 марта тонну зерновой продают за 9 562 гривен — это на 149 гривен больше, чем 4 марта.

Как стало известно ранее, рапс в Украине сейчас реализуется на экспорт по цене от 25 600 — 25 900 гривен за тонну. Однако темпы торговли несколько сбавили обороты. Еще мы рассказывали, что цены спроса на фуражную кукурузу неоднородны. Так, в южных регионах этот показатель достигает 10 300 гривен за тонну — на 100 гривен больше показателей прошлой недели.

цены в Украине зерно цены пшеница зерновые
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации