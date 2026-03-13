Цены на зерно — какова стоимость тонны пшеницы в средине марта

Человек держит колоски пшеницы и деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине на рынке пшеницы за последнюю неделю кардинальных изменений не произошло. Цены держатся на уровне из-за малого предложения зерновой.

Об этом пишет издание Agronews, передает Новини.LIVE.

Цены на фуражную и пшеницу 2 класса

Как отмечается, цены спроса на пшеницу 2 класса и фуражную пшеницу колебались от 9 600 до 10 800 гривен за тонну и 9 000 10 100 гривен за тонну. В портах цены на зерно составляли от 213 до 220 долларов за тонну.

"Поддержку ценам оказывают недостаточно активное поступление предложений зерновой и достаточно активный спрос большинства перерабатывающих предприятий", — говорится в сообщении.

Аграрии не спешат реализовывать свою продукцию, хотя часть из них продает пшеницу со скидкой, чтобы пополнить оборотные средства накануне посевной кампании.

Цены на пшеницу 3 класса

В то же время пшеница 3 класса, как свидетельствуют данные на профильном портале Tripoli.land, продолжает прибавлять в цене. Так, по состоянию на 13 марта тонну зерновой продают за 9 562 гривен — это на 149 гривен больше, чем 4 марта.

Как стало известно ранее, рапс в Украине сейчас реализуется на экспорт по цене от 25 600 — 25 900 гривен за тонну. Однако темпы торговли несколько сбавили обороты. Еще мы рассказывали, что цены спроса на фуражную кукурузу неоднородны. Так, в южных регионах этот показатель достигает 10 300 гривен за тонну — на 100 гривен больше показателей прошлой недели.