Україна
Пшеницу продают по новым ценам — сколько стоит тонна зерна

Пшеницу продают по новым ценам — сколько стоит тонна зерна

Ua ru
Дата публикации 27 февраля 2026 06:30
Цены на зерно — во сколько сейчас оценивается тонна пшеницы
Пшеница и деньги. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине продолажет дорожать пшеница, поскольку активными продажами занимаются трейдеры. Причем добавляет в цене пшеница и не экспортном рынке.

Об этом говорится в материале АПК-Информ, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Рынок зерновых в конце февраля

Отмечается, что многие переработчики заблаговременно сформировали запасы сырья, поэтому работают с заготовленными объемами и существенно не меняли цены на рынке зерна. Но если им предлагали качественное сырье, то они предоставляли премии.

Цены на пшеницу

На экспортном рынке цены спроса на пшеницу 2 класса и фуражное зерно варьировались от 9 600 до 10 600 гривен за тонну и от 8 800 до 10 100 гривен за тонну соответственно. СРТ. В портах страны продовольственная и фуражная пшеницы продаются по ценам от 206 до 219 долларов за тонну.

Что еще стоит знать

Напомним в конце февраля на рынке зерна начала дорожать фуражная кукуруза. Цены формируются под влиянием активных закупок со стороны трейдеров. В то же время аграрии продолжают сдерживать поступление дополнительных объемов продукции. Поэтому в южных регионах кукурузу на экспорт отдают по цене в 10 300 гривен за тонну.

Ранее мы рассказывали о новых ценах на подсолнечник. Тонна семян в феврале стоила более 30 000 гривен. Также писали, что впервые с 2023 года цены на сою в Украине достигли отметки в 20 000 гривен за тонну. Подорожание соевых бобов не останавливается уже 4 месяц подряд.

цены в Украине зерно цены пшеница зерновые
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
