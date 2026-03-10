Цены зерно — что влияет на подорожание фуражной кукурузы

Кукуруза и деньги в кошельке. Фото: УНИАН, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

На украинском агрорынке дорожает фуражная кукурдза. В начале второй недели марта цены, местами, стали больше почти на 100 гривен.

Об этом сообщает АПК-Информ, передает Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Подробнее о ценах на кукурузу

Так, по состоянию на 9 марта 2026 года цены спроса на фуражную кукурузу колебались от 8 900 до 9 600 гривен за тонну. Однако в южном регионе достигают 10 300 гривен за тонну — это на 100 гривен превышает показатели, которые фиксировались на прошлой неделе.

"Поддержку ценам оказывает активный спрос внутренних и экспортно-ориентированных компаний, недостаточно активное поступление предложений зерновой от аграриев и соответствующая динамика на экспортном направлении", — говорится в материале.

Что будет дальше

На экспортном рынке, как отмечается в Telegram-канале Spike Brokers, цены на кукурузу упали с 213 до 210 долларов. При этом с октября Украина экспортировала за границу более 10 миллионов тонн кукурузы, а к завершению маркетингового года этот показатель может вырасти до 15 миллионов тонн.

Однако для украинского зерна остается мало места на европейском рынке, поскольку там больше продукции из США и Бразилии. Ожидается, что это заставит аграрии искать новые рынки для сбыта.

Ранее мы рассказывали о нестабильных ценах на подсолнечник с началом марта. Так, переработчики снижают стоимость семян с 29 000 до 28 000 гривен, тогда как на подсолнечный шрот падает спрос. Также писали о подорожании пшеницы. Так, зерно 2 класса продается по 10 600 гривен за тонну.