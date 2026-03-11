Видео
Україна
Видео

Затишье на рынке рапса — что произошло с ценами на культуру

Затишье на рынке рапса — что произошло с ценами на культуру

Ua ru
Дата публикации 11 марта 2026 06:30
Цены на рапс обновились — сколько сейчас стоит тонна
Поле с рапсом и купюры в 200 и 500 гривен. Фото: Новини.LIVE, Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине цены на рапс сохраняют слабую динамику повышения на экспортном рынке. Не слишком активная торговля сдерживает более существенные изменения.

Об этом пишет Agronews, передает Новини.LIVE.

Подробнее о ценах на рапс

Тонну рапса сейчас продают по 25 600 — 25 900 гривен за тонну (с доставкой в порт). Цены формируются под влиянием колебаний с долларом на валютном рынке.
Тем временем сырьевые рынки еще ощущают поддержку от рынка нефти и нефтепродуктов, хотя война на Ближнем Востоке все еще продолжается, поэтому участники рынка все чаще интересуются биотопливом.

Цены на рапс в Украине

На внутреннем рынке рапс дорожает с первых дней весны, свидетельствуют данные на профильном портале Tripoli.land. Так, в период с 3 по 9 марта средняя стоимость тонны выросла с 22 849 до 22 883 гривен, а уже 10 марта цена достигла отметки в 23 330 гривен за тонну. По состоянию на 11 марта стоимость остается неизменной.

Ранее мы писали, что дорожает экспорт фуражной кукурузы. Основная причина этому: активный спрос внутренних и экспортно-ориентированных компаний. Также рассказывали, почему весной цены на подсолнечник потеряли стабильность. Так, переработчики снижают стоимость семян с 29 000 до 28 000 гривен.

Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
