Цены на рапс обновились — сколько сейчас стоит тонна

В Украине цены на рапс сохраняют слабую динамику повышения на экспортном рынке. Не слишком активная торговля сдерживает более существенные изменения.

Подробнее о ценах на рапс

Тонну рапса сейчас продают по 25 600 — 25 900 гривен за тонну (с доставкой в порт). Цены формируются под влиянием колебаний с долларом на валютном рынке.

Тем временем сырьевые рынки еще ощущают поддержку от рынка нефти и нефтепродуктов, хотя война на Ближнем Востоке все еще продолжается, поэтому участники рынка все чаще интересуются биотопливом.

Цены на рапс в Украине

На внутреннем рынке рапс дорожает с первых дней весны, свидетельствуют данные на профильном портале Tripoli.land. Так, в период с 3 по 9 марта средняя стоимость тонны выросла с 22 849 до 22 883 гривен, а уже 10 марта цена достигла отметки в 23 330 гривен за тонну. По состоянию на 11 марта стоимость остается неизменной.

