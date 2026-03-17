Зерно у березні дорожчає, зокрема, через побоювання, що врожай скоротиться через несприятливу погоду взимку

Чоловік з лопатою готує зерно до посіву. Фото: УНІАН

В Україні вже незабаром розпочнеться посівна камапнія 2026. Так, ціни на деякі зернові культури вже починають зміниюватися. Наприклад, ціни на ячмінь майбутнього врожаю почали зростати на експортному ринку фуражного ячменю.

Про це пише видання АПК-Інформ, передає Новини.LIVE.

Детальніше про експортні ціни на ячмінь

Як зазначається, зерно дорожчає через:

побоювання, що врожай скоротиться через несприятливу погоду взимку;

більші витрати аграріїв на майбутню збиральну кампанію;

сплеск імпортного попиту.

Зараз ціни на фуражний ячмінь становлять 212 доларів за тонну (9 307 гривень). При цьому темпи зростання цін були обмежені збільшенням посівних площ в новому сезоні.

Раніше ми писали, що на початку весни в Україні змінилися ціни на ріпак. Так, тонна подорожчала до 23 330 гривень. Також розповідали про подорожчання експорту фуражної кукурудзи. Основні причини: активний попит внутрішніх та експортно-орієнтованих компаній.

Які ціни на фуражний ячмінь в Україні

Ціни на фуражний ячмінь в Україні на внутрішньому ринку поступово зростають, свідчать дані на порталі Tripoli.land. Так, ще 9 березня тонна продукції коштувала 9 405 гривень, а 16 березня на ринку вже фіксувалася ціна у 9 646 гривень за тонну. Станом на 17 березня ціна на фуражний ячмінь залишається незмінною — 9 646 гривень за тонну.

Часті запитання

Яка ціна пшениці на сьогодні?

Ціна пшениці залежить не тільки від зовнішніх факторів, наприклад від геополітичної ситуації, а й від виду продукції. Наприклад, ціна пшениці фуражної наразі становить 9 621 гривень за тонну, тоді як пшениця 3 класу зараз коштує 9 811 гривень за тонну. Натомість ціна пшениці 2 класу — 9 886 гривень за тонну.

Яка ціна на кукурудзу сьогодні

Станом на сьогодні ціна на кукурудзу становить 9 685 гривень за тонну. Кукурудза стабільно дорожчає від початку минулого тижня: починаючи з 9 березня, тонна додала у ціні 157 гривень.