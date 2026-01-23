Видео
Фуражный ячмень прибавляет в цене — сколько стоит тонна в январе

Фуражный ячмень прибавляет в цене — сколько стоит тонна в январе

Ua ru
Дата публикации 23 января 2026 06:30
Цена за тонну ячменя в Украине — какова стоимость культуры на агрорынке
Ячмень. Фото: УНИАН

В Украине на агрорынке количество сокращается количество предложений по покупке или продаже фуражного ячменя. Эта тенденция является сезонной и уже вскоре может измениться.

Об этом говорится в публикации АПК-Информ.



Цены на фуражный ячмень

Как отмечается, цены спроса на фуражный ячмень сейчас колеблются от 9 000 до 10 200 гривен за тонну (с доставкой в порт). При этом на рынке есть достаточно активный спрос как внутренних потребителей, так и трейдеров.

"Но большинство птицеводческих и комбикормовых предприятий работают на ранее сформированных объемах ячменя или закупают кукурузу, поскольку цены на нее более привлекательны", — говорится в публикации.



Напомним, что в Украине в январе сохраняются высокие цены на кукурузу и пшеницу. Так, новый урожай кукурузы оценивается в среднем в 8 827 гривен за тонну, без затрат на транспортировку (EXW).

Индикативы (EXW) на пшеницу 2 класса неделю назад были на уровне 9 363 гривен за тонну, 3 класса - 9 221 гривен за тонну, 4 класса - 8 889 гривен за тонну.

Ранее мы писали, сколько стоили зерновые культуры в начале 2026 года. Больше всего прибавила в стоимости пшеница. Узнавайте также, как подорожал экспорт сои.


Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
