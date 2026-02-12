Видео
Цены на рапс пошли вверх — при чем тут нефть

Цены на рапс пошли вверх — при чем тут нефть

Дата публикации 12 февраля 2026 06:30
Рапс дорожает в феврале — как и почему изменились цены
Доллары в конверте. Фото: УНИАН

Экспорт украинского рапса продолжает дорожать в феврале 2026 года. Цены меняются из-за мирового рынка нефти, на котором фиксируют рост стоимости "черного золота".

Об этом сообщает АПК-Информ, передает Новини.LIVE.

Цены на рапс

Цены на рапс

Как отмечается, рынок нефти уже сейчас реагирует на возможное обострение конфликта между США и Ираном, что может перерасти в вооруженный конфликт. Эта ситуация влияет и на агрорынок.

Так, например, цены спроса на украинский рапс чаще всего находятся на уровне в 550 долларов за тонну (21 412 гривен), если речь идет о доставке продукции в порт.

"Отметим, что погодные риски для озимого рапса все еще вызывают опасения, но пока имеют минимальное влияние на цены", — говорится в сообщении.

На внутреннем рынке рапс тоже дорожал. Так, сейчас переработчики предлагают цену от 24 000 до 24 700 гривен за тонну.

Что еще стоит знать

Напомним, фуражная кукуруза в последний месяц зимы подорожала на 6 долларов — до 212 долларов (более 9 000 гривен) за доставку тонны продукции в порт для дальнейшего экспорта. Прибавляет в цене и экспорт ячменя. Так, портах за тонну ячменя предлагают от 10 800 до 11 000 гривен (более 200 долларов). При этом некоторые трейдеры готовы платить более 11 000 гривен за тонну.

Ранее мы рассказывали, что сколько стоила тонна рапса в первые дни февраля. Цены менялись несмотря на то, что часть трейдеров не покупала продукцию. Также писали о ценах на подсолнечник в Украине. В феврале семена активно покупали переработчики.

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
