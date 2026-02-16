Видео
Впервые с 2023 года — что произошло с ценами на сою в Украине

Впервые с 2023 года — что произошло с ценами на сою в Украине

Ua ru
Дата публикации 16 февраля 2026 06:30
Цены на сою в Украине — с чем связано новое подорожание
Деньги. Фото: Новини.LIVE

Тонна сои в Украине в феврале стоит 20 000 гривен. Последний раз такие цены на соевом рынке фиксировались в июне 2023/2024 маркетингового года.

Об этом сообщает АПК-Информ, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Цена сои за 1 тонну

Отмечается, что соевые бобы дорожают уже 4 месяца подряд. Так, 13 февраля цены спроса на условиях СРТ (доставка в порт) достигли отметки в 20 000 гривен за тонну.

"Это на 2 800 гривен дороже, чем соя стоила в начале текущего маркетингового сезона", — говорится в сообщении.

Цены реагируют на дефицит предложения и на агрессивную конкуренцию, которая сейчас идет между переработчиками и экспортерами. Поскольку на покупку соевых бобов есть много претендентов — продавцы, в ответ, повышают цены спроса.

Средняя цена на сою в Украине

В то же время средняя цена тонны соевых бобов, как свидетельствуют данные на портале Tripoli.land, по состоянию на 16 февраля составляет 19 101 гривен за тонну. За последние 8 дней соевые бобы подорожали на 351 гривну.

Ранее мы писали, как подорожание нефти повлияло на цены на рапс в Украине. Известно, сколько стоила тонна культуры в феврале 2026 года. Еще рассказывали о ситуации с продажами семян подсолнечника. На этот товар возник ажиотаж среди переработчиков.

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
