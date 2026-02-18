Видео
Видео

Главная Финансы Цены на кукурузу попали в "шторм" — почему зерно дешевеет

Цены на кукурузу попали в "шторм" — почему зерно дешевеет

Дата публикации 18 февраля 2026 06:30
Цены на зерно — какая культура стремительно дешевеет в мире, но не в Украине
Початок кукурузы. Фото: УНИАН, Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

На мировом рынке кукурузы начался этап исчерпания спекулятивного импульса, после нескольких недель роста цен. Эти изменения коснутся и украинской кукурузы.

Об этом сообщает Telegram-канал Spike Brokers, передает Новини.LIVE.

Цены на кукурузу на мировом рынке

Отмечается, что рынок возвращается к оценке фундаментальных факторов.

"Кукуруза переходит из фазы активного роста в фазу балансировки. Без нового фундаментального триггера потенциал агрессивного роста ограничен", — говорится в сообщении.

На физическом рынке преимущество постепенно получают США. Американской кукурузой все чаще интересуются импортеры, тогда как украинская продукция дорожает. Приближение южноамериканского предложения уже появляется в ценах на апрель — май.

"В Украине импульс предыдущих недель теряется. Логистика работает стабильно, портовая инфраструктура функционирует без напряжения, однако активность трейдеров снизилась. Цены просели на 1—2 доллара от пиков середины недели", — говорится в сообщении.

Цены на кукурузу в Украине

В то же время на внутреннем рынке цены еще остаются более-менее стабильными. Так, как свидетельствуют данные на портале Tripoli.land, тонна кукурузы по состоянию на 18 февраля стоит в среднем 9 491 гривен.

Ранее мы писали, что кроме зерновых, в Украине дорожают и некоторые масличные культуры. Например, стоимость семян подсолнечника в феврале достигла 30 000 гривен за тонну. Также рассказывали, что цены на сою впервые за 3 года выросли до 20 000 гривен/тонна. Известно, какие факторы на это влияют.

