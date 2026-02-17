Цены на подсолнечник в феврале - за сколько можно приобрести тонну семян

Человек держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

Вслед за соей, которая за последние несколько дней подорожала до 20 000 гривен, на агрорынке стремительно прибавляет в цене подсолнечник. В середине февраля стоимость тонны семян приближается к отметке в 30 000 гривен.

Цены на подсолнечник

Цены спроса на предприятиях сейчас колеблются от 29 000 до 29 800 гривен за тонну (с доставкой в порт). А уровень минимальных цен варьируется от 28 600 до 28 800 гривен за тонну, а максимальные — достигали отметки в 30 500 гривен/тонна.

Почему растут цены на подсолнечник

Среди основных причин:

подорожание масла в портах;

высокая закупочная активность перерабатывающих предприятий.

Отмечается также, что в последние дни на рынке снова фиксируется увеличение предложения от аграриев в некоторых регионах. Впрочем, этого пока недостаточно для того, чтобы полностью покрыть спрос заводов.

Ранее сообщалось, что впервые с 2023 года цены на сою в Украине достигли отметки в 20 000 гривен за тонну. Подорожание соевых бобов не останавливается уже 4 месяц подряд. Также мы рассказывали, как обновилась стоимость кукурузы с началом 2026 года. Подорожал, в частности, экспорт украинской продукции.