Цены на зерно и сою — что выгоднее продавать сейчас

Цены на зерно и сою — что выгоднее продавать сейчас

Ua ru
Дата публикации 28 января 2026 06:30
Цены на пшеницу и сою сейчас — какие тенденции на агрорынке
Деньги. Фото: Новини.LIVE

Экспорт украинского зерна за границу продолжается, несмотря на обстрелы морской инфраструктуры российскими войсками. При этом в январе у аграриев стало больше головной боли, поскольку пшеница из Украины не выдерживает конкуренцию с российским зерном.

Об этом говорится в Telegram-канале SPIKE BROKERS.

Читайте также:

Цены на пшеницу сейчас

Отмечается, что на продовольственную пшеницу цены установлены на уровне 210 долларов, тогда как фуражная подешевела до 205 долларов за тонну.

"Главным фактором давления является конкуренция со стороны РФ, чьи цены на условиях FOB (с доставкой груза на судно), ниже украинских, а также низкий спрос на Ближнем Востоке и в Северной Африке", — говорится в сообщении.

Какая культура дорожает и почему

В то же время соя, в отличие от пшеницы, на агрорынке дорожает. Так, тонна продукции сейчас выросла до 430 долларов за тонну, из-за конкуренции между экспортерами и переработчиками, пишет АПК-Информ.

Ожидается, что в дальнейшем цены на сою будут находиться на высоком уровне, из-за рекордной переработки и растущего экспорта.

Ранее мы писали, как изменились цены на фуражный ячмень. Известно, сколько стоит тонна в январе. Также рассказывали, как продавались зерновые в первые дни 2026 года и что произошло с ценами дальше.

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
