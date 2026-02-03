Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Цены на зерно — как изменились с началом февраля

Цены на зерно — как изменились с началом февраля

Ua ru
Дата публикации 3 февраля 2026 06:42
Цены на фуражную пшеницу — сколько стоит тонна зерна в феврале
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

На украинском рынке пшеницы с началом февраля снова активно меняются цены. Дорожает, в частности, фуражная пшеница.

Об этом пишет АПК-Информ.

Реклама
Читайте также:

Цены на фуражную пшеницу

Тонна зерна в первые дни февраля стоила от 8 600 до 9 900 гривен. Как отмечается в статье, это почти на 200 гривен дороже, чем неделей ранее.

При этом с экспортной продукцией ситуация несколько иная. Так, в портах Одессы цены находятся на стабильном уровне уже третью неделю подряд, то есть с начала 2026 года. Так, тонна фуражной пшеницы торгуется по цене в 205 долларов.

"Активность торгов низкая, ведь переработчики в центральных и западных регионах уже имеют сырье как на февраль, так и на март", — говорится в сообщении.

К тому же украинская пшеница на международном рынке сейчас находится в проигрышном положении из-за российского зерна, цены на которое значительно дешевле.

Что еще стоит знать

Напомним, что соя пока остается едва ли не единственной культурой, цены на которую стабильно растут на украинском агрорынке. Все из-за малого количества предложений предложения от производителей и переработчики, которые неохотно покупают подсолнечник.

К тому же сою активно экспортируют за границу: в период с 1 по 24 января из Украины за границу было доставлено более 168 000 тонн.

Ранее мы рассказывали, по какой цене продается фуражный ячмень. Вскоре стоимость этой культуры может кардинально измениться. Узнавайте также, почему в начале 2026 года прекратил дорожать подсолнечник.

цены в Украине зерно цены пшеница зерновые
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации