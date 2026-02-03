Цены на фуражную пшеницу — сколько стоит тонна зерна в феврале

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

На украинском рынке пшеницы с началом февраля снова активно меняются цены. Дорожает, в частности, фуражная пшеница.

Об этом пишет АПК-Информ.

Цены на фуражную пшеницу

Тонна зерна в первые дни февраля стоила от 8 600 до 9 900 гривен. Как отмечается в статье, это почти на 200 гривен дороже, чем неделей ранее.

При этом с экспортной продукцией ситуация несколько иная. Так, в портах Одессы цены находятся на стабильном уровне уже третью неделю подряд, то есть с начала 2026 года. Так, тонна фуражной пшеницы торгуется по цене в 205 долларов.

"Активность торгов низкая, ведь переработчики в центральных и западных регионах уже имеют сырье как на февраль, так и на март", — говорится в сообщении.

К тому же украинская пшеница на международном рынке сейчас находится в проигрышном положении из-за российского зерна, цены на которое значительно дешевле.

Что еще стоит знать

Напомним, что соя пока остается едва ли не единственной культурой, цены на которую стабильно растут на украинском агрорынке. Все из-за малого количества предложений предложения от производителей и переработчики, которые неохотно покупают подсолнечник.

К тому же сою активно экспортируют за границу: в период с 1 по 24 января из Украины за границу было доставлено более 168 000 тонн.

Ранее мы рассказывали, по какой цене продается фуражный ячмень. Вскоре стоимость этой культуры может кардинально измениться. Узнавайте также, почему в начале 2026 года прекратил дорожать подсолнечник.