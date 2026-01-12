Гетманцев объяснил, почему у фермеров станет меньше убытков — что поможет избегать кризисов

Даниил Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

План правительства с увеличением объемов переработки зерна и отказа от статуса сырьевого государства не навредит малым фермерам, а наоборот — они получат от этого выгоду в будущем. Государство же вообще не должно зависеть от сырья.

Об этом сказал в интервью Новини.LIVE председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Как отказ от сырья поможет фермерам

По словам Даниила Гетманцева, цена на зерно формируется за счет предложений международных трейдеров и предложений украинских переработчиков. Однако международные трейдеры имеют преимущество, поскольку:

могут закупать большие объемы продукции;

могут использовать свой доступ к международным рынкам.

"Но так или иначе — цена формируется биржей. Если нет каких-то аномалий, как в 2022 году, когда люди не могли вывезти зерно и практически за бесценок его продавали. Однако этот кризис мы уже преодолели", — сказал Даниил Гетманцев.

Поэтому сейчас государство пытается создать для фермеров рынок сбыта, на который мировые кризисы не будут иметь влияния.

"Мы не должны зависеть от сырья — это принципиально. И фермеру от этого будет лучше, ведь в перспективе это выгоднее именно мелким производителям", — отметил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Что еще стоит знать

Напомним, украинские производители должны уже сейчас внедрять стандарты ЕС и работать над улучшением качества своей продукции, чтобы быть конкурентоспособными на мировом рынке. Как отметил Даниил Гетманцев, даже если это требует значительных инвестиций, результат оправдает затраты.

"Уже сегодня вводить инновации, уже сегодня улучшать производство и качество той продукции, которая есть, чтобы она соответствовала стандартам ЕС", — подчеркнул политик.

Он добавил, что благодаря изменениям переработчики смогут работать на одном из крупнейших рынков в мире.

Ранее Даниил Гетманцев назвал одно из самых слабых звеньев в украинской экономике. Усилить этот сектор возможно эффективным управлением и стратегией развития. Также мы писали о том, что будет с финансами украинцев в 2026 году. Среди прочего, для населения возрастет налоговая нагрузка.