Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы В Украине откажутся от агросырья — Гетманцев объяснил план

В Украине откажутся от агросырья — Гетманцев объяснил план

Ua ru
Дата публикации 12 января 2026 15:26
Гетманцев объяснил, почему у фермеров станет меньше убытков — что поможет избегать кризисов
Даниил Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

План правительства с увеличением объемов переработки зерна и отказа от статуса сырьевого государства не навредит малым фермерам, а наоборот — они получат от этого выгоду в будущем. Государство же вообще не должно зависеть от сырья.

Об этом сказал в интервью Новини.LIVE председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Реклама
Читайте также:

Как отказ от сырья поможет фермерам

По словам Даниила Гетманцева, цена на зерно формируется за счет предложений международных трейдеров и предложений украинских переработчиков. Однако международные трейдеры имеют преимущество, поскольку:

  • могут закупать большие объемы продукции;
  • могут использовать свой доступ к международным рынкам.

"Но так или иначе — цена формируется биржей. Если нет каких-то аномалий, как в 2022 году, когда люди не могли вывезти зерно и практически за бесценок его продавали. Однако этот кризис мы уже преодолели", — сказал Даниил Гетманцев.

Поэтому сейчас государство пытается создать для фермеров рынок сбыта, на который мировые кризисы не будут иметь влияния.

"Мы не должны зависеть от сырья — это принципиально. И фермеру от этого будет лучше, ведь в перспективе это выгоднее именно мелким производителям", — отметил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Что еще стоит знать

Напомним, украинские производители должны уже сейчас внедрять стандарты ЕС и работать над улучшением качества своей продукции, чтобы быть конкурентоспособными на мировом рынке. Как отметил Даниил Гетманцев, даже если это требует значительных инвестиций, результат оправдает затраты.

"Уже сегодня вводить инновации, уже сегодня улучшать производство и качество той продукции, которая есть, чтобы она соответствовала стандартам ЕС", — подчеркнул политик.

Он добавил, что благодаря изменениям переработчики смогут работать на одном из крупнейших рынков в мире.

Ранее Даниил Гетманцев назвал одно из самых слабых звеньев в украинской экономике. Усилить этот сектор возможно эффективным управлением и стратегией развития. Также мы писали о том, что будет с финансами украинцев в 2026 году. Среди прочего, для населения возрастет налоговая нагрузка.

Даниил Гетманцев фермеры зерно аграрии агропромышленность
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации