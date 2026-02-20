Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Экспорт пшеницы из Украины подорожал — какие цены сейчас

Экспорт пшеницы из Украины подорожал — какие цены сейчас

Ua ru
Дата публикации 20 февраля 2026 06:30
Экспорт пшеницы из Украины — что происходить с ценами
Зерно и деньги. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Поставки зерна в украинские морские порты замедлились из-за морозов. Ввиду этого, экспортеры устанавливают большие закупочные цены, чтобы увеличить поставки.

Об этом сообщает Agronews.ua, передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Закупочные цены на пшеницу сегодня

Как говорится в статье, в течение недели в Украине экспортные закупочные цены на пшеницу выросли еще на 50 - 100 гривен за тонну, до:

  • 10 500 — 10 650 гривен за тонну — на продовольственную пшеницу;
  • 10 250 — 10 300 гривен за тонну — на фуражную пшеницу с доставкой в черноморские порты.

Тем временем биржевые котировки на пшеницу на глобальном рынке также растут из-за спекуляций относительно влияния морозов на посевы озимой пшеницы в основных странах, которые занимаются экспортом продукции. В то же время усиливается конкуренция с пшеницей, которую поставляют Аргентина и Австралия, тогда как Индия удерживает низкие цены на свою пшеницу.

Цена на пшеницу в Украине

На украинском рынке зерна сейчас наблюдаются незначительные колебания цен на пшеницу. Так, по состоянию на 20 февраля, как свидетельствуют данные на мониторинговом портале Tripoli.land, тонна пшеницы в среднем стоит 9 393 гривны.

Изменения с ценами в течение последней недели были несущественными. За последние 8 дней пшеница прибавила в цене 116 гривен. Например, еще 12 февраля средние цены на пшеницу были на уровне 9 277 гривен за тонну, тогда как 19 февраля стоимость выросла до 9 393 гривен/тонна.

Недавно мы писали, что на рынке кукурузы начался новый тренд. Так, сейчас цены на зерно формируются без фундаментального триггера. Еще объясняли, почему в Украине дорожает фуражная пшеница. Тонну в конце зимы продают по цене в 10 100 гривен.

цены в Украине зерно цены пшеница зерновые
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации