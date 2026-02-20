Экспорт пшеницы из Украины — что происходить с ценами

Зерно и деньги. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Поставки зерна в украинские морские порты замедлились из-за морозов. Ввиду этого, экспортеры устанавливают большие закупочные цены, чтобы увеличить поставки.

Об этом сообщает Agronews.ua, передает Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Закупочные цены на пшеницу сегодня

Как говорится в статье, в течение недели в Украине экспортные закупочные цены на пшеницу выросли еще на 50 - 100 гривен за тонну, до:

10 500 — 10 650 гривен за тонну — на продовольственную пшеницу;

10 250 — 10 300 гривен за тонну — на фуражную пшеницу с доставкой в черноморские порты.

Тем временем биржевые котировки на пшеницу на глобальном рынке также растут из-за спекуляций относительно влияния морозов на посевы озимой пшеницы в основных странах, которые занимаются экспортом продукции. В то же время усиливается конкуренция с пшеницей, которую поставляют Аргентина и Австралия, тогда как Индия удерживает низкие цены на свою пшеницу.

Цена на пшеницу в Украине

На украинском рынке зерна сейчас наблюдаются незначительные колебания цен на пшеницу. Так, по состоянию на 20 февраля, как свидетельствуют данные на мониторинговом портале Tripoli.land, тонна пшеницы в среднем стоит 9 393 гривны.

Изменения с ценами в течение последней недели были несущественными. За последние 8 дней пшеница прибавила в цене 116 гривен. Например, еще 12 февраля средние цены на пшеницу были на уровне 9 277 гривен за тонну, тогда как 19 февраля стоимость выросла до 9 393 гривен/тонна.

Недавно мы писали, что на рынке кукурузы начался новый тренд. Так, сейчас цены на зерно формируются без фундаментального триггера. Еще объясняли, почему в Украине дорожает фуражная пшеница. Тонну в конце зимы продают по цене в 10 100 гривен.