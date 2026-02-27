Ціни на зерно — як подорожчала тонна продовольчої та фуражної пшениці

Пшениця й гроші. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

В Україні зберігається зростання цін на пшеницю через активність трейдерів. Дорожчає продукція й на експортному ринку.

Про це йдеться у матеріалі АПК-Інформ, передає Новини.LIVE.

Ринок зернових наприкінці лютого

Зазначається, що багато переробників завчасно сформували запаси сировини, тож працюють із заготовленими об'ємами й суттєво не змінювали ціни на ринку зерна. Та якщо їм пропонували якісну сировину, то вони надавали премії.

Ціни на пшеницю

На експортному ринку ціни попиту на пшеницю 2 класу та фуражне зерно варіювалися від 9 600 до 10 600 гривень за тонну та від 8 800 до 10 100 гривень за тонну відповідно. СРТ. В портах країни продовольча та фуражна пшениці продаються за цінами від 206 до 219 доларів за тонну.

Що ще варто знати

Нагадаємо наприкінці лютого на ринку зерна почала дорожчати фуражна кукурудза. Ціни формуються під впливом активних закупівель з боку трейдерів. Водночас аграрії продовжують стримувати надходження додаткових об'ємів продукції. Тож у південних регіонах кукурудзу на експорт віддають за ціною у 10 300 гривень за тонну.

Раніше ми розповідали про нові ціни на соняшник. Тонна насіння у лютому коштувала понад 30 000 гривень. Також писали, що вперше з 2023 року ціни на сою в Україні досягли позначки у 20 000 гривень за тонну. Подорожчання соєвих бобів не зупиняється вже 4 місяць поспіль.