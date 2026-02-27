Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Нові ціни на зерно — скільки тепер коштує тонна пшениці

Нові ціни на зерно — скільки тепер коштує тонна пшениці

Ua ru
Дата публікації: 27 лютого 2026 06:30
Ціни на зерно — як подорожчала тонна продовольчої та фуражної пшениці
Пшениця й гроші. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

В Україні зберігається зростання цін на пшеницю через активність трейдерів. Дорожчає продукція й на експортному ринку.

Про це йдеться у матеріалі АПК-Інформ, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Ринок зернових наприкінці лютого

Зазначається, що багато переробників завчасно сформували запаси сировини, тож працюють із заготовленими об'ємами й суттєво не змінювали ціни на ринку зерна. Та якщо їм пропонували якісну сировину, то вони надавали премії.

Ціни на пшеницю 

На експортному ринку ціни попиту на пшеницю 2 класу та фуражне зерно варіювалися від 9 600 до 10 600 гривень за тонну та від 8 800 до 10 100 гривень за тонну відповідно. СРТ. В портах країни продовольча та фуражна пшениці продаються за цінами від 206 до 219 доларів за тонну.

Що ще варто знати 

Нагадаємо наприкінці лютого на ринку зерна почала дорожчати фуражна кукурудза. Ціни формуються під впливом активних закупівель з боку трейдерів. Водночас аграрії продовжують стримувати надходження додаткових об'ємів продукції. Тож у південних регіонах кукурудзу на експорт віддають за ціною у 10 300 гривень за тонну. 

Раніше ми розповідали про нові ціни на соняшник. Тонна насіння у лютому коштувала понад 30 000 гривень. Також писали, що вперше з 2023 року ціни на сою в Україні досягли позначки у 20 000 гривень за тонну. Подорожчання соєвих бобів не зупиняється вже 4 місяць поспіль. 

ціни в Україні зерно ціни пшениця зернові
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації