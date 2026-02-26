Стоимость экспорта кукурузы повышается — какие цены в конце февраля

Грузовик с зерновыми и кукурузное поле. Фото: УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

В последние дни февраля на экспортном рынке фуражной кукурузы фиксируются изменения в ценах. Так, продукция подорожала до 9 600 гривен за тонну.

Об этом сообщает издание АПК-Информ, передает Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Экспортные цены на кукурузу

В южных регионах доставку кукурузы для дальнейшего экспорта предлагают по ценам в 10 300 гривен за тонну. В то же время цены в портах ниже на 3 — 4 доллара — от 207 до 214 долларов за тонну (от 8 901 до 9 202 гривен за тонну).

Как отмечается в статье, цены удерживаются на высоком уровне на фоне активного спроса как трейдеров, так и внутренних потребителей. Тем временем недостаточно активное поступление предложений кукурузы из-за сдерживания продаж аграриями оказывает поддержку ценам.

"Однако понижательный ценовой тренд на экспортном рынке оказывал давление на цены и не давал возможности повышать цены существеннее", — говорится в публикации.

Цены на фуражную кукурузу в Украине

На внутреннем рынке ценовая политика в отношении фуражной кукурузы кардинально не изменилась. Так, по состоянию на 26 февраля 2026 года тонна зерновой продается, как свидетельствуют данные на портале Tripoli.land, по цене 8 007 гривен. При этом еще 18 февраля тонна фуражной кукурузы оценивалась в 7 957 гривен. То есть, в течение последних 8 дней продукция подорожала на 50 гривен.

Ранее мы писали, что производители сокращают объем пшеницы для поставок на экспортный рынок. Поэтому цены на пшеницу растут и этот тренд, как ожидается, сохранится на рынке зерновых и в марте. Еще рассказывали, как меняются цены на подсолнечник. В феврале стоимость тонны достигала более 30 000 гривен.