РФ заплатит украинцам, которые потеряли работу из-за войны

Человек держит в руке три купюры по 500 гривен. Фото: Новини.LIVE

Сотни тысяч украинцев потеряли стабильную работу и возможность зарабатывать после того, как Россия развязала полномасштабную войну против Украины. Теперь государство предлагает своим гражданам зафиксировать потерю работы, чтобы в будущем получить репарации от агрессора. Сделать это можно в новой категории A3.4 "Потеря оплачиваемой работы" в Дії.

Об этом сообщается на сайте Дія.

Подробнее о компенсации за потерю работы

Новая услуга находится на этапе бета-тестирования. Пользователи, которые зарегистрируются сейчас, смогут проверить эту функцию и сообщить о недостатках.

Такую возможность имеют украинцы, которые потеряли работу или источник дохода после 24 февраля 2022 года из-за последствий войны. Присылать заявления могут:

наемные сотрубники, которые работали по трудовому договору или контракту;

специалисты, выполнявшие работу по гражданско-правовым договорам;

самозанятые люди;

люди, которые работали по устной договоренности или неформальному соглашению.

Как зарегистрироваться

Чтобы пройти бета-тестирование услуги нужны:

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКПН);

электронная почта.

Остальные данные система подгрузит из государственных онлайн реестров. Эта информация нужна для создания официальной базы потерь украинцев, чтобы они могли претендовать на получение репараций или компенсации.

Эта база данных также станет частью международной доказательной базы ущерба, нанесенного населению во время войны. В дальнейшем эти данные могут использовать для механизмов выплаты компенсаций пострадавшим гражданам.

Что еще стоит знать

Напомним, в конце февраля 2026 года в Дії появилась категория "Вынужденное перемещение за пределы Украины". Зарегистрироваться здесь могут совершеннолетние граждане, которых полномасштабная война с РФ заставила выехать в другие страны. Ожидается, что такие люди в будущем получат денежные компенсации за вынужденный выезд из страны.

Как сообщалось ранее, внутренне перемещенные лица (ВПЛ) весной 2026 году получат новую финансовую помощь. Так, по 11 000 гривен выплатят ВПЛ из Николаевской и Херсонской областей. Также мы рассказывали, что БО "Каритас-Спес Украина" предоставит денежную помощь части украинцев. Люди смогут получить гранты до 237 000 гривен.

Частые вопросы

Как получить 4 500 грн в Дії?

Выплаты в 4 500 гривен в Дії — это базовая социальная помощь, которая доступна семьям с низким доходом. Подать заявку можно онлайн в любое удобное время. Для этого:

обновите Дію и авторизуйтесь;

откройте Сервисы, перейдите на раздел Помощь от государства, затем на Базовая социальная помощь и кликните на Получить помощь;

откройте уведомление с расчетом суммы;

нажмите Подать заявление и выберите Дія.Картку;

проверьте заявление и подтвердите отказ от других пособий;

заверьте Дія.Подписью и отправьте приглашение другим совершеннолетним членам семьи;

когда все подписи собраны — заявление отправляется автоматически.

Остается только дождаться уведомления, что государство согласилось назначить ежемесячные выплаты в 4 500 гривен.

Как посмотреть свою пенсии в Дії?

Узнать о размере своей пенсии лучше на веб-портале Дія. Для этого надо выполнить несколько простых шагов?

авторизоваться в Дії;

открыть раздел Услуги;.

выбрать Пенсии, льготы и помощь.

Далее среди всего перечня ищете, например, "Справку о доходах пенсионера", "Назначение пенсии", "Перерасчет пенсии", "Справка ОК-5" или "Справка ОК-7.