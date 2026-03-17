Кто из украинцев имеет право на доплату к зарплате в 20%

В 2026 году в Украине работа в ночной период суток может быть периодической и не зависеть от общего режима деятельности предприятия. Однако в целом предусматривает сокращенную продолжительность смены, повышенную оплату труда и жесткие ограничения относительно права на такую работу для ряда категорий работников.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пенсионного фонда Украины (ПФУ), информируют Новини.LIVE.

Продолжительность ночной смены и оплата труда

Работодатели обязаны четко организовывать ночные смены во избежание нарушений требований трудового законодательства, особенно в военное время, сообщают в ПФУ.

В целом ночной может считаться работа, выполнение которой приходится на такой период суток: с 22:00 до 06:00.

В частности, в такое время продолжительность работы должна быть сокращена на один час. Однако требование не касается работников, для которых уже предусмотрена меньшая продолжительность работы, в частности тех, кто работает во вредных условиях (не более 36 часов еженедельно) или педагогов и врачей.

Срок ночной работы может быть уравнен с дневным только тогда, когда этого требуют условия производства, а также на посменной при шестидневной рабочей неделе с одним выходным днем. Однако на период военного положения такие нормы поставлены на паузу.

Вопрос оплаты труда в ночное время регулирует статья 108 Кодекса законов о труде (КЗоТ). Согласно ей, работа в ночной период должна оплачиваться в повышенном размере, предусмотренном соглашением и коллективным договором. Доплата не может быть ниже 20% тарифной ставки за каждый час работы.

Зарплату за ночное время начисляют на основании табелей учета рабочего времени за фактически отработанное время, в том числе ночной период работы.

Кому закон запрещает работать в ночное время

Нормы законодательство предусматривают некоторые ограничения для выполнения ночной работы. Работодатели не могут привлекать к работам в ночной период несколько категорий граждан. В списке:

женщины, кроме тех сфер экономики, где это особая необходимость и разрешена в виде временной меры (перечень утверждает Кабмин), ограничения не касаются женщин, работающих на предприятиях, где заняты только члены одной семьи;

беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет;

несовершеннолетние граждане;

лица с инвалидностью (допускают только с согласия и при условии, что это не противоречит рекомендациям врачей).

"Таким образом, для предотвращения несчастных случаев во время трудового процесса, с целью сохранения здоровья работника, снижения уровня заболеваемости и предупреждения развития профессиональных заболеваний и возмещения вреда в случае повреждения здоровья работников при планировании ночной работы следует учитывать состояние здоровья работников и предлагать альтернативы для уязвимых категорий", — пояснили требования в ПФУ.

Частые вопросы

Будет ли индексация заработной платы в апреле

Государственная служба статистики обнародовала индекс инфляции за предыдущий месяц, который составил 101,0%. Соответствующий показатель не превышает уровень порога, позволяющего осуществить индексацию зарплаты. Речь идет об уровне индекса потребительских цен в 103%.

Таким образом, в связи с обнулением индексации зарплаты в начале 2026 года четыре месяца подряд не будет права на осуществление осовременивания зарплаты.

Когда ждать повышения минимальной зарплаты

Уровень минимальной зарплаты в Украине повысили с 1 января 2026 года с 8 000 до 8 647 грн в месяц (или 52 грн почасово) в рамках норм, заложенных в Государственный бюджет на текущий год. Речь идет о первом пересмотре минималки с 2024 года. Соблюдение такого уровня является обязательным для всех работодателей в стране.

В дальнейшем, согласно Бюджетной декларации, предполагается рост до более 9 000 грн в 2027 году и до почти 10 000 грн в 2028 году.