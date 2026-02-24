Видео
Компенсация за выезд за границу — кому из украинцев заплатят

Компенсация за выезд за границу — кому из украинцев заплатят

Дата публикации 24 февраля 2026 08:44
Компенсация за выезд за границу — как подать заявку в Дії
Приложение Дия, человек с телефоном и беженцы. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине будут выплачиват денежные компенсациям гражданам, которые вынужденно покинули страну начиная с 24 февраля 2022 года и не смогли вернуться домой. Заявку на выплаты можно подавать через Дію, в категории "Вынужденное перемещение за пределы Украины".

Об этом передает Новини.LIVE со ссылкой на Telegram-канал Дія.

Кто может претендовать на компенсацию

Регистрироваться могут украинцы, которым уже исполнилось 18 лет если они выехали за границу из-за вооруженной агрессии РФ и пока не могут вернуться обратно. Родители, а также законные представители ребенка смогут подать заявление от его имени. При этом не важно, есть ли у вас справка ВПЛ.

Чтобы заполнить заявление, нужно:

  • авторизоваться на портале Дія;
  • иметь электронную подпись — Дія.Підпис или квалифицированную электронную подпись (КЭП);
  • предоставить базовую информация об обстоятельствах, которые предшествовали выезду за границу.

"Заявителям надо описать события, которые заставили их покинуть Украину или помешали возвращению. Назвать факт пересечения границы или пребывания за пределами государства, предоставить информацию о временном убежище. Можно добавить документы другие подтверждения, а также указать второе гражданство, если оно есть", — говорится в сообщении.

Что еще стоит знать

Напомним, пострадавшие от войны украинцы могут получить финансовую помощь от Норвежского совета по делам беженцев (NRC)" в феврале 2026 года. Регистрация в программе продолжается до 25 февраля, на денежную поддержку могут рассчитывать уязвимые слои населения. Главным требованием к заявителям, которые хотят получить помощь, является проживание на территории Украины.

Ранее сообщалось, что часть ВПЛ получит от 5 000 до 15 000 гривен помощи. Такие суммы раз в год начисляют отдельным уязвимым категориям украинцев из числа переселенцев. Также писали, что украинские беженцы в Польше больше не будут жить по особым правилам. Теперь граждане Украины, например, должны подать заявление на PESEL UKR в течение 30 дней с момента въезда, иначе потеряют временную защиту.

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
