Как украинцам получить от Каритас грант на сумму до 237 000 грн

В марте 2026 года благотворительная организация "Каритас-Спес Украина" реализует второй этап финансовой помощи для украинцев в трех регионах. В рамках проекта предусмотрено предоставление микрогрантов до 237 000 грн.

Кому предоставят финансовые гранты до 237 000 грн

Весной стартовала вторая волна проекта Recovery and Empowerment through Market Access and Resilient Economic Transformation in Ukraine (REMARKET). Речь идет о трехлетней инициативе, которую реализует Каритас Швейцария совместно с Каритас Украина, Каритас-Спес Украина и SPARK.

Проект призван поддержать предпринимателей, которые стремятся к расширению во время войны в трех регионах: Виннице, Житомире и Николаеве.

Для участия в проекте приглашают представителей предпринимательства:

микро- и малый бизнес;

предпринимателей, которые восстановили закрытую деятельность;

бизнес, у которого есть реальный потенциал к росту.

Однако речь идет об ограниченном круге деятельности: пчеловодство, швейное дело, пекарство и смежные направления.

"Проект REMARKET предоставляет равные возможности предприятиям и лицам среди украинцев, которые были внутренне перемещены, не перемещены, или принимают громады, а также тем, кто возвращается в Украину. Проект сосредоточен на поддержке бизнесов, которые способствуют развитию локального рынка, имеют потенциал для роста и взаимодействуют с другими участниками рынка. Именно такие бизнесы будут иметь приоритет в отборе", — говорится в сообщении.

Условия и как принять участие в программе

Для того, чтобы получить грант, необходимо соблюсти ключевые требования для участия в программе:

иметь официальную регистрацию не менее шести месяцев;

соответствовать одной из определенных сфер;

иметь реалистичный бизнес-план.

Чтобы пройти процедуру предварительного отбора и получить грант, прежде всего, необходимо подать онлайн-заявку.

Участники смогут получить доступ к гранту в размере до 237 тыс. грн, профессиональному обучению, менторству и консультациям.

Заявки будут принимать до 20 марта 2026 года.

Финансирует проект Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству (SDC), фонд If при поддержке международных партнеров сети Caritas: Caritas Austria, Cordaid и Trócaire.

Ранее сообщалось, что 18 марта жителям одного из городов станет доступной возможность оформить помощь от UNHCR Ukraine. Речь идет о предоставлении выплаты на трехмесячный период в размере 10 800 грн.

Еще мы писали, что до конца текущего месяца украинцам предоставят шанс получить помощь от французской гуманитарной организации "Acted". Она будет доступна в Черниговской области.

Частые вопросы

Какая еще доступна финпомощь от Каритас-Спес

В марте граждане могут присоединиться к проекту "AGRO", который призван поддержать продовольственную безопасность среди внутренне перемещенных семей на Волыни. В его рамках участникам предоставят гранты до 65 000 грн. На эти средства можно будет купить семена, удобрения и инструменты.

Для осуществления предварительной регистрации в проекте необходимо заполнить специальную форму.

Предоставляет ли Каритас, кроме денежной, другую поддержку

Также Caritas Ukraine реализует проект "Жилье для уязвимых домохозяйств в Украине V". Инициатива предусматривает осуществление ремонта домов, которые были повреждены в результате войны, или для улучшения условий проживания переселенцев.

Однако география такой помощи ограничена несколькими регионами. В частности, в марте обратиться за такой поддержкой могут жители Николаева и области (Коблевская, Березанская, Нечаянская, Вознесенская, Снигиревская, Первомайская (поселковая), Шевченковская, Галициновская громады).