РФ заплатить українцям, які втратили роботу через війну

Людина тримає у руці три купюри по 500 гривень. Фото: Новини.LIVE

Сотні тисяч українців втратили стабільну роботу та можливість заробляти після того, як Росія розв'язала повномасштабну війну проти України. Тепер держава пропонує своїм громадянам зафіксувати втрату роботи, щоб у майбутньому отримати репарації від агресора. Зробити це можна у новій категорії A3.4 "Втрата оплачуваної роботи" в Дії.

Про це повідомляється на сайті Дія, передає Новини.LIVE.

Детальніше про компенсацію за втрату роботи

Наразі нова послуга перебуває на етапі бета-тестування. Користувачі, які зареєструються зараз, зможуть перевірити цю функцію та повідомити про недоліки.

Таку нагоду мають українці, які втратили роботу або джерело доходу після 24 лютого 2022 року через наслідки війни. Надсилати заяви можуть:

наймані особи, які працювали за трудовим договором або контрактом;

фахівці, що виконували роботу за цивільно-правовими договорами;

самозайняті особи;

люди, які працювали за усною домовленістю або неформальною угодою.

Як зареєструватися

Щоб пройти бета-тестування послуги потрібні:

реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);

електронна пошта.

Інші дані система підвантажить з державних онлайн реєстрів. Ця інформація потрібна для створення офіційної бази втрат українців, щоб вони могли претендувати на отримання репарацій або компенсації.

Ця база даних також стане частиною міжнародної доказової бази збитків, завданих населенню під час війни. Надалі ці дані можуть використати для механізмів виплати компенсацій постраждалим громадянам.

Що ще варто знати

Нагадаємо, наприкінці лютого 2026 року в Дії з'явилася категорія "Вимушене переміщення за межі України". Зареєструватися тут можуть повнолітні громадяни, яких повномасштабна війна з РФ змусила виїхати в інші країни. Передбачається, що такі люди у майбутньому отримають грошові компенсації за вимушений виїз з країни.

Як повідомлялося раніше, внутрішньо переміщені особи (ВПО) навесні 2026 році отримають нову фінансову допомогу. Так, по 11 000 гривень виплатять ВПО з Миколаївської та Херсонської областей. Також ми розповідали, що БО "Карітас-Спес Україна" надасть грошову допомогу частині українців. Люди зможуть отримати гранти до 237 000 гривень.

Часті питання

Як отримати 4 500 грн в Дії?

Виплати у 4 500 гривень в Дії — це базова соціальна допомога, яка доступна сім'ям із низьким доходом. Подати заявку можна онлайн у будь-який зручний час. Для цього:

оновіть Дію та авторизуйтеся;

відкрийте Сервіси, перейдіть на розділ Допомога від держави, потім на Базова соціальна допомога й клікніть на Отримати допомогу;

відкрийте сповіщення з розрахунком суми;

натисніть Подати заяву та оберіть Дія.Картку;

перевірте заяву та підтвердьте відмову від інших допомог;

засвідчте Дія.Підписом та надішліть запрошення іншим повнолітнім членам родини;

коли всі підписи зібрані — заява надсилається автоматично.

Залишається лише дочекатися сповіщення, що держава погодилася призначити щомісячні виплати у 4 500 гривень.

Як подивитися свою пенсії в Дії?

Дізнатися про розмір своєї пенсії краще на на веб-порталі Дія. Для цього треба виконати декілька простих кроків?

авторизуватися в Дії;

відкрити розділ Послуги;.

обрати Пенсії, пільги та допомога.

Далі серед усього переліку шукаєте, наприклад, "Довідку про доходи пенсіонера", "Призначення пенсії", "Перерахунок пенсії", "Довідка ОК-5" або "Довідка ОК-7.