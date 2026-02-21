Компенсация за питание — кто имеет право на выплаты и как их получить

Компенсация стоимости питания. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Для отдельных категорий граждан в Украине предусмотрена компенсация стоимости питания. Эта форма социальной поддержки позволяет получить денежные выплаты вместо бесплатных обедов.

Кто может претендовать на такую компенсацию, рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на сайт "Юристы UA".

Кому выплачивают компенсацию за питание

Юрист Вера Братченко объяснила, что право на такую выплату имеют:

Дети, которые учатся в учреждениях общего среднего, профессионального, профессионального предвысшего образования, расположенных на территориях радиоактивного загрязнения. Дети с инвалидностью, которая связана с последствиями Чернобыльской катастрофы — независимо от места обучения.

В каких случаях можно получить деньги

Компенсация выплачивается в случае, если ребенок:

не питается в столовой соответствующего учебного заведения;

учится по индивидуальной форме (включая педагогический патронаж), но входит в учетный состав школы;

временно не посещает заведение;

нуждается в специальной диете по состоянию здоровья (на основании медицинской справки).

Получить выплаты дети указанных выше категорий могут также, если в заведении отсутствуют условия для питания, не предоставляют бесплатные обеды или введено дистанционное обучение (например, в период карантина).

Как получить компенсацию

Для этого необходимо обратиться с соответствующим заявлением в территориальный орган Пенсионного фонда Украины (можно через электронный портал) или в ЦПАУ. К заявлению нужно приложить:

документ, удостоверяющий личность;

РНОКПП;

свидетельство о рождении ребенка;

счет из банка для социальных выплат (в формате IBAN);

удостоверение ребенка, пострадавшего от Чернобыльской катастрофы или удостоверение с вкладышем установленного образца - для несовершеннолетних детей, инвалидность которых связана с последствиями Чернобыльской катастрофы;

справку из учебного заведения об отсутствии обеспечения питанием в столовой с указанием количества дней, за которые предоставляется компенсация.

Также может понадобиться медицинская справка, что ребенку по состоянию здоровья необходима специальная диета и он не может питаться по месту учебы — если именно это является основанием для получения выплаты вместо обедов.

