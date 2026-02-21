Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Деньги вместо обедов — кто может получить компенсацию стоимости питания

Деньги вместо обедов — кто может получить компенсацию стоимости питания

Ua ru
Дата публикации 21 февраля 2026 08:45
Компенсация за питание — кто имеет право на выплаты и как их получить
Компенсация стоимости питания. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Для отдельных категорий граждан в Украине предусмотрена компенсация стоимости питания. Эта форма социальной поддержки позволяет получить денежные выплаты вместо бесплатных обедов.

Кто может претендовать на такую компенсацию, рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на сайт "Юристы UA".

Реклама
Читайте также:

Кому выплачивают компенсацию за питание

Юрист Вера Братченко объяснила, что право на такую выплату имеют:

  1. Дети, которые учатся в учреждениях общего среднего, профессионального, профессионального предвысшего образования, расположенных на территориях радиоактивного загрязнения.
  2. Дети с инвалидностью, которая связана с последствиями Чернобыльской катастрофы — независимо от места обучения.

В каких случаях можно получить деньги

Компенсация выплачивается в случае, если ребенок:

  • не питается в столовой соответствующего учебного заведения;
  • учится по индивидуальной форме (включая педагогический патронаж), но входит в учетный состав школы;
  • временно не посещает заведение;
  • нуждается в специальной диете по состоянию здоровья (на основании медицинской справки).

Получить выплаты дети указанных выше категорий могут также, если в заведении отсутствуют условия для питания, не предоставляют бесплатные обеды или введено дистанционное обучение (например, в период карантина).

Как получить компенсацию

Для этого необходимо обратиться с соответствующим заявлением в территориальный орган Пенсионного фонда Украины (можно через электронный портал) или в ЦПАУ. К заявлению нужно приложить:

  • документ, удостоверяющий личность;
  • РНОКПП;
  • свидетельство о рождении ребенка;
  • счет из банка для социальных выплат (в формате IBAN);
  • удостоверение ребенка, пострадавшего от Чернобыльской катастрофы или удостоверение с вкладышем установленного образца - для несовершеннолетних детей, инвалидность которых связана с последствиями Чернобыльской катастрофы;
  • справку из учебного заведения об отсутствии обеспечения питанием в столовой с указанием количества дней, за которые предоставляется компенсация.

Также может понадобиться медицинская справка, что ребенку по состоянию здоровья необходима специальная диета и он не может питаться по месту учебы — если именно это является основанием для получения выплаты вместо обедов.

Ранее мы рассказывали, что некоторые украинцы могут получить компенсацию стоимости обучения. Речь идет в частности о членах семей погибших (умерших) защитников, детей военнопленных, УБД, ветеранов и тому подобное.

Также узнавайте, на какую финансовую поддержку могут рассчитывать родители, которые ухаживают за больным ребенком.

выплаты питание дети компенсация соцвыплаты
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации