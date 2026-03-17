Новые выплаты для ВПЛ: в двух регионах начислят по 11 000 грн

Женщина держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

В 2026 году благотворительный фонд "Право на защиту" осуществляет регистрацию внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и пострадавшего от войны населения на получение многоцелевой денежной помощи. Такая возможность доступна в двух украинских областях.

Об этом говорится в сообщении фонда, информируют Новини.LIVE.

Где и кому доступна денежная помощь

Как отмечается, подать заявки для получения денежной помощи могут уязвимые категории жителей Николаевской и Херсонской областей.

Речь идет о таких основных группах населения, которые могут претендовать на помощь:

Внутренние переселенцы с перемещением в течение последних шести месяцев по Украине; Граждане, которые после вынужденного выезда из-за военных действий прибыли из-за границы в Украину. Люди, которые после вынужденного переезда из-за военных действий вернулись на свои прежние адреса проживания в пределах страны.

Среди важных условий:

заявители не были включены в программу денежной помощи УВКБ ООН последние три месяца;

не получали финансовую помощь от других организаций в течение трех месяцев;

доход меньше суммы в 6 318 грн на человека;

относятся к одной из категорий, имеющих уязвимости.

Речь идет о таких особых категориях граждан:

семья имеет только одного из родителей (отец или мать) с одним или несколькими детьми в возрасте до 18 лет или с гражданами пожилого возраста (от 55 лет);

семья, которую возглавляет один одинокий или несколько одиноких граждан пожилого возраста (более 55 лет) или лицо старшего возраста с детьми в возрасте до 18 лет;

семья, которая имеет одного или несколько человек с особыми потребностями (инвалидность, хронические болезни).

Как обратиться за получением денежной помощи

По информации фонда, в частности, вышеупомянутые лица имеют право подавать заявки на финансовую помощь по адресу: г. Николаев, пр. Мира, 54 В, корпус 2 (график: Пн — Пт 09:00 — 17:00).

Также можно самостоятельно заполнить онлайн-форму заявки на электронную очередь в офис в г. Николаев.

Речь идет лишь о предварительном этапе отбора, по результатам которого граждан могут пригласить для посещения офиса для полноценной регистрации. Размер помощи составляет за три месяца почти 11 000 грн на каждого в семье.

Частые вопросы

Доступна ли помощь от БФ "Право на защиту" за рубежом

Кроме Украины, защитой прав украинских граждан занимается польское представительство БФ "Право на защиту" (Right to Protection Poland). Речь идет о тех, кому предоставлена временная защита в Польше.

Из-за полномасштабной войны особое внимание уделяется удовлетворению базовых потребностей беженцев до процедуры предоставления временной защиты в Польше, соблюдению права на свободу и личную неприкосновенность, а также доступа к соцуслугам.

Можно ли получить помощь ветеранам и их семьям

Как отмечают в фонде, ветераны и их родные также могут воспользоваться бесплатными услугами, которые предоставляет БФ "Право на защиту". В Фонде создали комплексную систему поддержки, предусматривающую предоставление юридических консультаций, психологической поддержки и социальной адаптации. Помощь также могут получить члены семей ветеранов, военных, пленных, пропавших без вести и погибших.