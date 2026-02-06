В Дії доступна новая денежная помощь - кто из энергетиков может получить 20 000 гривен

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

Аварийно-восстановительным бригадам, которые выезжают на места российских обстрелов и восстанавливают поврежденную инфраструктуру, выплатят по 20 000 гривен. Деньги будут начислять за январь, февраль и март. Это деньги за январь, февраль и март.

Заявки можно подавать в приложении Дія, сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, передает Новини.LIVE.

Выплаты по 20 000 гривен энергетикам

Списки работников, которые получат денежное вознаграждение, подают предприятия. Они это должны сделать в период с 6 по 15 число за предыдущий месяц.

О начислении доплаты сообщат в приложении Дія после 16 февраля, а также через работодателя. Обращаться в банки за открытием новых счетов не нужно - деньги начислят на текущий счет работника.

"Первые начисления будут осуществлены до конца этого месяца", — говорится в сообщении.

Как сообщается, к аварийно-восстановительным работам на объектах критической инфраструктуры присоединились более 40 000 специалистов:

энергетики;

тепловики;

газовики;

работники водоканалов, коммунальных служб и железной дороги.

Специалисты восстанавливают поврежденные объекты и запускают жизненно важные системы после российских атак.

Как подать заявку на выплаты

На сайте Дія отмечается, что для начала нужно авторизоваться на портале. Заявление должен подавать руководитель или уполномоченное лицо. Далее:

если компания есть в списках профильных министерств — форма откроется автоматически

укажите данные работников: ФИО, РНОКПП, должность, счет в любом банке и телефон

подпишите заявление КЭПом (для филиалов достаточно подписи руководителя филиала).

Как только банк получит списки, вам придет пуш-уведомление в приложении Дія. Это будет означать, что вы есть в списке на выплаты, и скоро получите деньги.

