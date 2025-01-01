Платежка за коммуналку в руках. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Первый день января принесет с собой украинцам не только Новый год, но и множество изменений. В первом месяце 2025 г. произойдут изменения в налоговой нагрузке, повысятся некоторые тарифы и пенсии для определенных категорий граждан.

Новини.LIVE рассказывают, что изменится в Украине и для украинцев с 1 января 2025 года.

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Тарифы на коммунальные услуги в январе 2025 года

Тарифы на электроэнергию, газ, горячую воду и отопление сохранятся неизменными как минимум до завершения отопительного сезона. Так что их повышения в январе ожидать не стоит.

До конца апреля стоимость электроэнергии будет оставаться на уровне 4,32 грн/кВт-ч. Однако с 1 июня планируется возможное повышение тарифов для бытовых потребителей до 6,64 грн/кВт-ч, а в течение следующих 2–3 лет – до 9 грн/кВт-ч.

Цены на газ для клиентов "Нефтегаза" (обслуживающих 98% бытовых потребителей в Украине) будут удерживаться на уровне 7,96 грн за кубометр минимум до апреля. Остальные поставщики продают газ по цене от 7,7 до 9,90 грн за кубометр.

А вот тарифы на транспортировку газа существенно возрастут. С 1 января 2025 года цена на этот вид услуги для внутренних потребителей возрастут в четыре раза. Такое решение приняла Национальная комиссия по регулированию энергетики на заседании 30 декабря.

"В 2024 году 85% дохода — это транспортировка газа происхождением из Российской Федерации. То есть 15% — это то, что остается нам от внутренних заказчиков. Для полной компенсации не хватает того поднятия тарифа, но мы согласны, мы понимаем, что экономика Украине нуждается взвешенных решений", — отметил гендиректор Оператора ГТС Украины Дмитрий Липпа.

Он заверил, что Оператор ГТС принял все меры для снижения затрат: закрываются и консервируются компрессорные станции, оптимизируется количество персонала и расходы.

Согласно решению НКРЭКУ, тариф на транспортировку природного газа увеличивается со 124,16 до 501,97 грн за 1000 куб. м или почти на 305%.

Принявшие участие в заседании представители бизнеса предупредили, что это станет дополнительным бременем для промышленных предприятий.

Что касается тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод в крупных городах, то вопрос их изменения пока остается на стадии обсуждения.

С 1 января тарифы на воду для жителей крупных городов останутся на уровне, установленном 24 февраля 2022 года.

Однако в небольших населенных пунктах местные власти иногда самостоятельно повышают тарифы на воду, не согласовывая свои действия с Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭК).

Так, в Коростене Житомирской области с 1 января произойдет повышение цен на воду. Согласно решению исполкома Коростенского горсовета, совокупная стоимость водоснабжения и водоотвода для населения будет составлять 69 гривен 59 копеек за кубометр, а для предприятий, организаций и структур — 89 гривен 22 копейки.

Денежная помощь в январе 2025 года

В январе 2025 года украинцы смогут получить единовременную выплату в размере 1 000 грн в рамках программы поддержки "Тысяча Зеленского". Эта помощь предоставляется гражданам, находящимся в Украине, и будет действовать с декабря 2024 по февраль 2025 года.

Средства будут начисляться на карту Национального кэшбека, которую можно оформить через приложение "Действие" или в участвующем в программе банке. Пенсионеры и люди с инвалидностью I и II группы смогут получить выплату через "Укрпочту".

Кроме того, единовременную помощь от ЮНИСЕФ могут получить эвакуированные семьи с детьми, принадлежащими к уязвимым категориям. Размер выплаты составляет 10 800 грн. на каждого члена семьи (до 5 человек, включая не более двух взрослых).

Для оформления выплат необходимо обратиться в ближайший орган социальной защиты населения в сообществе, куда переехала семья, и подать заявление на получение соответствующей помощи.

Оплаты ВПЛ в январе

Выплаты для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которые пребывают в сложных жизненных обстоятельствах, продлены до февраля 2025 года.

С 1 января наиболее уязвимые категории граждан будут получать помощь автоматически без необходимости повторного обращения. К этим категориям относятся:

пенсионеры с пенсией до 9,44 тыс. грн;

люди с инвалидностью I и II групп, а также несовершеннолетние дети с инвалидностью и тяжелыми заболеваниями;

дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, моложе 23 лет;

приемные родители и родители-воспитатели.

Размер выплат для ВПЛ остается неизменным:

3 тыс. грн для лиц с инвалидностью и детям;

2 тыс. грн для всех остальных категорий.

Также в январе 2025 семьи переселенцев смогут обратиться за государственной помощью на оплату аренды жилья, если их расходы на аренду превышают 30% общего дохода семьи. Оформить субсидию смогут только ВПЛ, проживающие в Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской и Николаевской областях.

Дополнительно в госбюджете на 2025 год заложено 15 млрд грн в рамках программы "єВідновлення" для помощи потерявшим жилье переселенцам. Планируется, что 30 тысяч украинцев смогут получить средства на восстановление своих домов.

Пенсии в январе 2025 года

В январе 2025 года пенсионеры, которым исполнится 70, 75 или 80 лет, получат повышенные выплаты. Для получения возрастной надбавки пенсия должна составлять не более 10 340,35 грн.

Размеры возрастных надбавок:

от 70 до 75 лет — до 300 грн;

от 75 до 80 лет — до 456 грн;

старше 80 лет — до 570 грн.

Также с 2025 года увеличивается требуемая продолжительность страхового стажа для ухода на пенсию в 60 лет. С 1 января минимальный стаж составит 32 года, как для мужчин, так и для женщин.

Для граждан с меньшим стажем возраст выхода на пенсию будет выше:

при стаже от 22 до 31 года — в 63 года;

при стаже от 15 до 21 года — в 65 лет.

Если страховой стаж менее 15 лет, то в 65 лет можно будет рассчитывать только на государственную помощь вместо пенсии.

Доплаты учителям

С 1 января 2025 года всем педагогическим работникам заведений общего среднего образования будет начислена дополнительная выплата в размере 1 000 грн к заработной плате.

Прибавка распространяется на:

учителей;

школьных психологов;

руководителей кружков;

воспитателей групп продленного дня;

Доплату получат все работники независимо от их стажа работы или расположения учебного заведения.

Налоги в январе 2025 года

С 1 января 2025 года в Украине вступят в силу изменения в налоговом законодательстве по физическим лицам-предпринимателям (ФЛП). Основные новшества включают:

увеличение ставки военного сбора;

изменение налога на прибыль с банков;

введение обязательной ежемесячной отчетности.

Другие изменения:

введение военного сбора для плательщиков единого налога с 1 января 2025;

применение ставки 1,5% на доходы по итогам годового декларирования за 2024 год (за исключением сделок с имуществом, совершенных в декабре 2024 года);

льготы по военному сбору для ФЛП, находящихся на временно оккупированных территориях, ФЛП-военнослужащих, а также для тех, кто находится на больничном или в отпуске (аналогично льготам по единому налогу);

отмена военного сбора для е-резидентов;

возможность зачета уплаченного военного сбора на счет минимального налогового обязательства.

Платные медицинские услуги

С 1 января 2025 г. в Украине вводятся изменения в порядок предоставления медицинских услуг, которые предусматривают оплату за некоторые из них. В частности, плату придется вносить в случаях, если пациент обращается за медицинской помощью без направления врача, за исключением ситуаций, где направление не требуется.

Оплата также будет взиматься за услуги, предоставленные по договорам с юридическими лицами, в учреждениях сектора безопасности и обороны, а также Государственного управления делами, если пациент не входит в прикрепленный контингент. Кроме того, придется платить за услуги, не входящие в Программу государственных гарантий.

К дополнительным услугам, подлежащим оплате, относятся:

медицинская помощь на дому по желанию пациента, если это не вызвано медицинскими показаниями;

выбор врача для планового специализированного лечения;

размещение в палате с повышенным комфортом по запросу пациента.

Повышение тарифов "Укрпочты"

С 1 января 2025 года "Укрпочта" вводит обновленные тарифы на доставку посылок, которые будут теперь рассчитываться исключительно на основе объема отправления, а не его веса, как это было ранее.

Конкретные суммы тарифов пока не объявлены, однако генеральный директор компании Игорь Смилянский отметил следующие ключевые изменения:

минимальный тариф останется на прежнем уровне;

базовый тариф будет на 50% ниже по сравнению с конкурентами;

приоритетный тариф обеспечит ускоренную доставку.

Обновленная тарифная система включает восемь категорий, каждая из которых будет иметь фиксированную стоимость доставки.

Ликвидация МСЭК

С 1 января 2025 года медико-социальная экспертиза (МСЭК) в Украине будет полностью упразднена. Вместо нее в кластерных и надкластерных больницах начнут работать экспертные комиссии.

По данным Министерства здравоохранения, в процедуре произойдут следующие изменения:

статус инвалидности будет основываться на оценке повседневного функционирования человека, с учетом влияния травмы или заболевания его жизни.

исключается необходимость прохождения ЛКК. Для ряда объективных состояний больше не нужно ждать 120 дней больничного. Направления на дообследование будут ограничены одним случаем, если не будут обнаружены объективные причины для повторного.

будут установлены параметры для направления на оценку, а также правила проведения заочных или дистанционных заседаний, основанные на перечне диагнозов и видов медицинских вмешательств.

оценкой займутся команды практикующих врачей из ведущих больниц, равномерно распределенных по всей Украине.

все этапы оценки будут фиксироваться в электронной системе. Документы будут цифровизированы, а распределение дел между комиссиями будет происходить автоматически в зависимости от диагноза. Личности пациентов и врачей останутся анонимными до момента заседания, что поможет минимизировать коррупционные риски.

будет создан специальный орган для пересмотра спорных решений, состоящий из врачей разных учреждений страны.

Документы людей, имеющих бессрочный статус инвалидности, останутся в силе, и пересматривать их будет не нужно. Это означает, что для таких пациентов процедура изменений не отразится на их текущем статусе.

В то же время, для тех граждан, чей очередной пересмотр статуса инвалидности был запланирован на период внедрения новой системы, предусмотрено продление сроков. Их статус будет автоматически продлен на шесть месяцев. Выплаты, льготы, доступ к социальным услугам и право на отсрочку сохранятся в полном объеме.

Удорожание автострахования

С 1 января 2025 вступают в силу изменения в законодательстве по страхованию ответственности владельцев автотранспортных средств. Новые правила будут применяться к оформляющим новую страховку. Водители, имеющие страховой полис, смогут продолжать его использовать до истечения срока действия.

Закон предусматривает значительное увеличение лимитов страховых выплат: максимальная компенсация за вред жизни и здоровью увеличится с 250 тыс. до 500 тыс. грн, а за материальный ущерб — со 160 тыс. до 250 тыс. грн.

Ожидается, что стоимость полисов обязательного страхования гражданско-правовой ответственности (ОСГПО) значительно увеличится, поскольку страховые компании смогут самостоятельно устанавливать цены и назначать тарифы для каждого клиента индивидуально.

Кроме того, договоры ОСГПО больше не смогут включать франшизу. Сейчас большинство таких договоров предусматривают сумму ущерба, который покрывает не страховка, а владелец полиса. Также страховое возмещение будет начисляться без учета износа деталей автомобиля, а ремонт будет организовываться страховой компанией на СТО.

Повышение акцизов на горючее

С 1 января в Украине начнется очередной этап повышения акциза на горючее согласно закону, подписанному президентом Владимиром Зеленским в сентябре 2024 года. Целью является постепенное доведение ставок до минимального уровня, установленного в Евросоюзе.

Ожидается, что в 2025 году новые ставки акциза будут следующими: 271,7 евро за тысячу литров бензина, 215,7 евро за тысячу литров дизельного горючего и 173 евро за тысячу литров газа. Следующий этап повышения запланирован на 2026 год.

Это скажется на стоимости топлива для потребителей, что, в свою очередь, приведет к росту цен на товары, поскольку логистические затраты включаются в себестоимость всех производств.

Напомним, в 2025 году украинцев ожидает много изменений и нововведений, которые, безусловно, повлияют на экономическую и социальную ситуацию в стране. Мы рассказали, что изменится в Украине в 2025 году.

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