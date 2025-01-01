Повышение налогов и тарифов — что изменится с 1 января 2025 года
Первый день января принесет с собой украинцам не только Новый год, но и множество изменений. В первом месяце 2025 г. произойдут изменения в налоговой нагрузке, повысятся некоторые тарифы и пенсии для определенных категорий граждан.
Новини.LIVE рассказывают, что изменится в Украине и для украинцев с 1 января 2025 года.
Тарифы на коммунальные услуги в январе 2025 года
Тарифы на электроэнергию, газ, горячую воду и отопление сохранятся неизменными как минимум до завершения отопительного сезона. Так что их повышения в январе ожидать не стоит.
До конца апреля стоимость электроэнергии будет оставаться на уровне 4,32 грн/кВт-ч. Однако с 1 июня планируется возможное повышение тарифов для бытовых потребителей до 6,64 грн/кВт-ч, а в течение следующих 2–3 лет – до 9 грн/кВт-ч.
Цены на газ для клиентов "Нефтегаза" (обслуживающих 98% бытовых потребителей в Украине) будут удерживаться на уровне 7,96 грн за кубометр минимум до апреля. Остальные поставщики продают газ по цене от 7,7 до 9,90 грн за кубометр.
А вот тарифы на транспортировку газа существенно возрастут. С 1 января 2025 года цена на этот вид услуги для внутренних потребителей возрастут в четыре раза. Такое решение приняла Национальная комиссия по регулированию энергетики на заседании 30 декабря.
"В 2024 году 85% дохода — это транспортировка газа происхождением из Российской Федерации. То есть 15% — это то, что остается нам от внутренних заказчиков. Для полной компенсации не хватает того поднятия тарифа, но мы согласны, мы понимаем, что экономика Украине нуждается взвешенных решений", — отметил гендиректор Оператора ГТС Украины Дмитрий Липпа.
Он заверил, что Оператор ГТС принял все меры для снижения затрат: закрываются и консервируются компрессорные станции, оптимизируется количество персонала и расходы.
Согласно решению НКРЭКУ, тариф на транспортировку природного газа увеличивается со 124,16 до 501,97 грн за 1000 куб. м или почти на 305%.
Принявшие участие в заседании представители бизнеса предупредили, что это станет дополнительным бременем для промышленных предприятий.
Что касается тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод в крупных городах, то вопрос их изменения пока остается на стадии обсуждения.
С 1 января тарифы на воду для жителей крупных городов останутся на уровне, установленном 24 февраля 2022 года.
Однако в небольших населенных пунктах местные власти иногда самостоятельно повышают тарифы на воду, не согласовывая свои действия с Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭК).
Так, в Коростене Житомирской области с 1 января произойдет повышение цен на воду. Согласно решению исполкома Коростенского горсовета, совокупная стоимость водоснабжения и водоотвода для населения будет составлять 69 гривен 59 копеек за кубометр, а для предприятий, организаций и структур — 89 гривен 22 копейки.
Денежная помощь в январе 2025 года
В январе 2025 года украинцы смогут получить единовременную выплату в размере 1 000 грн в рамках программы поддержки "Тысяча Зеленского". Эта помощь предоставляется гражданам, находящимся в Украине, и будет действовать с декабря 2024 по февраль 2025 года.
Средства будут начисляться на карту Национального кэшбека, которую можно оформить через приложение "Действие" или в участвующем в программе банке. Пенсионеры и люди с инвалидностью I и II группы смогут получить выплату через "Укрпочту".
Кроме того, единовременную помощь от ЮНИСЕФ могут получить эвакуированные семьи с детьми, принадлежащими к уязвимым категориям. Размер выплаты составляет 10 800 грн. на каждого члена семьи (до 5 человек, включая не более двух взрослых).
Для оформления выплат необходимо обратиться в ближайший орган социальной защиты населения в сообществе, куда переехала семья, и подать заявление на получение соответствующей помощи.
Оплаты ВПЛ в январе
Выплаты для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которые пребывают в сложных жизненных обстоятельствах, продлены до февраля 2025 года.
С 1 января наиболее уязвимые категории граждан будут получать помощь автоматически без необходимости повторного обращения. К этим категориям относятся:
- пенсионеры с пенсией до 9,44 тыс. грн;
- люди с инвалидностью I и II групп, а также несовершеннолетние дети с инвалидностью и тяжелыми заболеваниями;
- дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, моложе 23 лет;
- приемные родители и родители-воспитатели.
Размер выплат для ВПЛ остается неизменным:
- 3 тыс. грн для лиц с инвалидностью и детям;
- 2 тыс. грн для всех остальных категорий.
Также в январе 2025 семьи переселенцев смогут обратиться за государственной помощью на оплату аренды жилья, если их расходы на аренду превышают 30% общего дохода семьи. Оформить субсидию смогут только ВПЛ, проживающие в Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской и Николаевской областях.
Дополнительно в госбюджете на 2025 год заложено 15 млрд грн в рамках программы "єВідновлення" для помощи потерявшим жилье переселенцам. Планируется, что 30 тысяч украинцев смогут получить средства на восстановление своих домов.
Пенсии в январе 2025 года
В январе 2025 года пенсионеры, которым исполнится 70, 75 или 80 лет, получат повышенные выплаты. Для получения возрастной надбавки пенсия должна составлять не более 10 340,35 грн.
Размеры возрастных надбавок:
- от 70 до 75 лет — до 300 грн;
- от 75 до 80 лет — до 456 грн;
- старше 80 лет — до 570 грн.
Также с 2025 года увеличивается требуемая продолжительность страхового стажа для ухода на пенсию в 60 лет. С 1 января минимальный стаж составит 32 года, как для мужчин, так и для женщин.
Для граждан с меньшим стажем возраст выхода на пенсию будет выше:
- при стаже от 22 до 31 года — в 63 года;
- при стаже от 15 до 21 года — в 65 лет.
Если страховой стаж менее 15 лет, то в 65 лет можно будет рассчитывать только на государственную помощь вместо пенсии.
Доплаты учителям
С 1 января 2025 года всем педагогическим работникам заведений общего среднего образования будет начислена дополнительная выплата в размере 1 000 грн к заработной плате.
Прибавка распространяется на:
- учителей;
- школьных психологов;
- руководителей кружков;
- воспитателей групп продленного дня;
Доплату получат все работники независимо от их стажа работы или расположения учебного заведения.
Налоги в январе 2025 года
С 1 января 2025 года в Украине вступят в силу изменения в налоговом законодательстве по физическим лицам-предпринимателям (ФЛП). Основные новшества включают:
- увеличение ставки военного сбора;
- изменение налога на прибыль с банков;
- введение обязательной ежемесячной отчетности.
Другие изменения:
- введение военного сбора для плательщиков единого налога с 1 января 2025;
- применение ставки 1,5% на доходы по итогам годового декларирования за 2024 год (за исключением сделок с имуществом, совершенных в декабре 2024 года);
- льготы по военному сбору для ФЛП, находящихся на временно оккупированных территориях, ФЛП-военнослужащих, а также для тех, кто находится на больничном или в отпуске (аналогично льготам по единому налогу);
- отмена военного сбора для е-резидентов;
- возможность зачета уплаченного военного сбора на счет минимального налогового обязательства.
Платные медицинские услуги
С 1 января 2025 г. в Украине вводятся изменения в порядок предоставления медицинских услуг, которые предусматривают оплату за некоторые из них. В частности, плату придется вносить в случаях, если пациент обращается за медицинской помощью без направления врача, за исключением ситуаций, где направление не требуется.
Оплата также будет взиматься за услуги, предоставленные по договорам с юридическими лицами, в учреждениях сектора безопасности и обороны, а также Государственного управления делами, если пациент не входит в прикрепленный контингент. Кроме того, придется платить за услуги, не входящие в Программу государственных гарантий.
К дополнительным услугам, подлежащим оплате, относятся:
- медицинская помощь на дому по желанию пациента, если это не вызвано медицинскими показаниями;
- выбор врача для планового специализированного лечения;
- размещение в палате с повышенным комфортом по запросу пациента.
Повышение тарифов "Укрпочты"
С 1 января 2025 года "Укрпочта" вводит обновленные тарифы на доставку посылок, которые будут теперь рассчитываться исключительно на основе объема отправления, а не его веса, как это было ранее.
Конкретные суммы тарифов пока не объявлены, однако генеральный директор компании Игорь Смилянский отметил следующие ключевые изменения:
- минимальный тариф останется на прежнем уровне;
- базовый тариф будет на 50% ниже по сравнению с конкурентами;
- приоритетный тариф обеспечит ускоренную доставку.
Обновленная тарифная система включает восемь категорий, каждая из которых будет иметь фиксированную стоимость доставки.
Ликвидация МСЭК
С 1 января 2025 года медико-социальная экспертиза (МСЭК) в Украине будет полностью упразднена. Вместо нее в кластерных и надкластерных больницах начнут работать экспертные комиссии.
По данным Министерства здравоохранения, в процедуре произойдут следующие изменения:
- статус инвалидности будет основываться на оценке повседневного функционирования человека, с учетом влияния травмы или заболевания его жизни.
- исключается необходимость прохождения ЛКК. Для ряда объективных состояний больше не нужно ждать 120 дней больничного. Направления на дообследование будут ограничены одним случаем, если не будут обнаружены объективные причины для повторного.
- будут установлены параметры для направления на оценку, а также правила проведения заочных или дистанционных заседаний, основанные на перечне диагнозов и видов медицинских вмешательств.
- оценкой займутся команды практикующих врачей из ведущих больниц, равномерно распределенных по всей Украине.
- все этапы оценки будут фиксироваться в электронной системе. Документы будут цифровизированы, а распределение дел между комиссиями будет происходить автоматически в зависимости от диагноза. Личности пациентов и врачей останутся анонимными до момента заседания, что поможет минимизировать коррупционные риски.
- будет создан специальный орган для пересмотра спорных решений, состоящий из врачей разных учреждений страны.
Документы людей, имеющих бессрочный статус инвалидности, останутся в силе, и пересматривать их будет не нужно. Это означает, что для таких пациентов процедура изменений не отразится на их текущем статусе.
В то же время, для тех граждан, чей очередной пересмотр статуса инвалидности был запланирован на период внедрения новой системы, предусмотрено продление сроков. Их статус будет автоматически продлен на шесть месяцев. Выплаты, льготы, доступ к социальным услугам и право на отсрочку сохранятся в полном объеме.
Удорожание автострахования
С 1 января 2025 вступают в силу изменения в законодательстве по страхованию ответственности владельцев автотранспортных средств. Новые правила будут применяться к оформляющим новую страховку. Водители, имеющие страховой полис, смогут продолжать его использовать до истечения срока действия.
Закон предусматривает значительное увеличение лимитов страховых выплат: максимальная компенсация за вред жизни и здоровью увеличится с 250 тыс. до 500 тыс. грн, а за материальный ущерб — со 160 тыс. до 250 тыс. грн.
Ожидается, что стоимость полисов обязательного страхования гражданско-правовой ответственности (ОСГПО) значительно увеличится, поскольку страховые компании смогут самостоятельно устанавливать цены и назначать тарифы для каждого клиента индивидуально.
Кроме того, договоры ОСГПО больше не смогут включать франшизу. Сейчас большинство таких договоров предусматривают сумму ущерба, который покрывает не страховка, а владелец полиса. Также страховое возмещение будет начисляться без учета износа деталей автомобиля, а ремонт будет организовываться страховой компанией на СТО.
Повышение акцизов на горючее
С 1 января в Украине начнется очередной этап повышения акциза на горючее согласно закону, подписанному президентом Владимиром Зеленским в сентябре 2024 года. Целью является постепенное доведение ставок до минимального уровня, установленного в Евросоюзе.
Ожидается, что в 2025 году новые ставки акциза будут следующими: 271,7 евро за тысячу литров бензина, 215,7 евро за тысячу литров дизельного горючего и 173 евро за тысячу литров газа. Следующий этап повышения запланирован на 2026 год.
Это скажется на стоимости топлива для потребителей, что, в свою очередь, приведет к росту цен на товары, поскольку логистические затраты включаются в себестоимость всех производств.
Напомним, в 2025 году украинцев ожидает много изменений и нововведений, которые, безусловно, повлияют на экономическую и социальную ситуацию в стране. Мы рассказали, что изменится в Украине в 2025 году.
Мы также исследовали, какие изменения ждут украинских водителей в 2025 году. На украинском авторынке прогнозируются нововведения, которые окажут влияние как на владельцев автомобилей, так и на автомобильный бизнес.
Читайте Новини.LIVE!