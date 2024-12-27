Виплати для ВПО — хто отримає нову допомогу у 2025 році

Жінка з дитиною на руках. Фото: УНІАН

З 1 січня 2025 року для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) будуть збережені виплати на проживання у сумі до 3 тис. гривень. Також з'явиться можливість отримати нову держдопомогу у вигляді субсидій на оренду житла.

Це передбачено нормами закону "Про Державний бюджет" на 2025 рік.

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Хто матиме право на виплати ВПО з 1 січня 2025 року

Цьогоріч внутрішнім переселенцям, які мають найбільш складні життєві обставини продовжили виплати ще на пів року — до лютого 2025 року.

Таким чином, з нового року автоматично, без необхідності додаткового звернення, виплати нарахують найбільш вразливим категоріям громадян:

пенсіонерам, розмір пенсій яких не перевищує 9,44 тис. грн;

людям з інвалідністю першої-другої групи, неповнолітнім дітям з інвалідністю, тяжкохворим дітям;

дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування віком до 23 років, а також батькам-вихователям, прийомним батькам.

Розмір допомоги для громадян, які проживають в Україні і мають статус ВПО, залишиться незмінним у 2025 році. А саме:

для осіб з інвалідністю та дітей — 3 тис. грн;

для інших осіб — 2 тис. грн.

Як правило, гроші нараховують 15-го та 28-го числа щомісяця.

Нова грошова допомога для ВПО у 2025 році

Також на початку 2025 року родини з числа внутрішньо переміщених осіб зможуть отримати за потреби нову державну допомогу у вигляді субсидій за орендоване житло.

Відповідна програма підтримки доступна сім'ям, які витрачають від загального доходу на оплату оренди понад 30%.

"Якщо родина має доходи менші, ніж 2 прожиткових мінімумів на одну особу (5840 грн), то субсидія покриватиме вищий відсоток вартості оренди", — йдеться у поясненні уряду.

Також у держбюджеті-2025 передбачені додаткові 15 млрд грн за держпрограмою "єВідновлення" для переселенців, які втратили житло. Очікується, що для 30 тис. осіб нададуть допомогу на відновлення житла.

Ще передбачене надання одноразової грошової допомоги від ЮНІСЕФ для евакуйованих родин із дітьми вразливих категорій. Сума допомоги становить 10,8 тис. грн на кожного члена родини (максимально п'ятеро осіб, разом з дорослими до двох людей).

Нагадаємо, деякі внутрішні переселенці матимуть право на виплати ВПО на проживання у 2025 році навіть після того, як отримували їх протягом пів року. Така можливість є в 60-річних осіб, яким не призначили пенсію чи допомогу.

Також ми писали, чому можуть затримувати виплати ВПО. Основною причиною називають наявність технічних проблем, однак кошти все одно з часом нараховують.