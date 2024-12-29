Що зміниться в Україні та для українців з 1 у 2025 році

Гроші та платіжка за комуналку у руках. Фото: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

До Нового року залишилося зовсім небагато часу. 2024 рік був складним для України та українців. Протягом цього року зростала інфляція, підвищились ціни на продукти, пальне та деякі комунальні послуги, президент Зеленський підписав законопроєкт про підвищення податків, також були введені обмеження на банківські операції та багато іншого. У 2025 році нас очікують нові зміни та нововведення, які безумовно вплинуть на економічну та соціальну ситуацію в країні.

Новини.LIVE розповідають, що зміниться в Україні та для українців у 2025 році.

Читайте також:

Тарифи на комунальні послуги у 2025 році

У 2025 році тарифи на електроенергію, газ, гарячу воду та опалення залишаться незмінними принаймні до завершення опалювального сезону.

До кінця квітня вартість електроенергії збережеться на рівні 4,32 грн/кВт-год. Проте з 1 червня можливе підвищення тарифів для побутових споживачів до 6,64 грн/кВт-год, а протягом наступних 2-3 років — до 9 грн/кВт-год. Це може відбутися відповідно до вимог МВФ, щодо приведення тарифів до ринкових рівнів.

Ціни на газ для споживачів, які обслуговує "Нафтогаз" (98% побутових споживачів в Україні), утримуватимуться на рівні 7,96 грн за кубометр також як мінімум до квітня. В інших постачальників газ коштуватиме від 7,7 до 9,90 грн за кубометр.

Що стосується тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення у великих містах, питання їх можливого підвищення поки що залишається на стадії обговорення.

Прожитковий мінімум та мінімальна зарплата у 2025 році

У 2025 році прожитковий мінімум та мінімальна заробітна плата в Україні залишаться на теперішньому рівні, що зазначено у державному бюджеті на 2025 рік.

Таким чином мінімальний прожитковий мінімум для працездатних громадян становитиме 3 028 грн на місяць. Для дітей віком до 6 років він дорівнює 2 563 грн, для дітей від 6 до 18 років — 3 196 грн, а для осіб, які втратили працездатність, — 2 361 грн.

З 1 січня 2025 року мінімальна заробітна плата збережеться на рівні 8 000 грн на місяць, а у погодинному вирахуванні — 48 грн.

Соціальна допомога у 2025 році

Більшість соціальних виплат у 2025 році залишилися незмінними. Вони прив'язані до прожиткового мінімуму, а він, як ми зазначили вище, не змінився. Проте відбудуться зміни у допомозі малозабезпеченим сім'ям:

для працездатних осіб розмір допомоги збільшено з 55% до 60% прожиткового мінімуму (з 1 665,4 грн до 1 816,8 грн);

для дітей – зі 140 до 145% прожиткового мінімуму (для дітей до 6 років — з 3 588,20 грн до 3 716,35 грн; з 6 до 18 років — з 4 474,40 грн до 4 634,20 грн).

Вплати ВПО у 2025 році

Виплати для внутрішньо переміщених осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, було продовжено ще на пів року — до лютого 2025 року.

З нового року найбільш уразливі категорії громадян автоматично отримуватимуть допомогу без необхідності повторного звернення. До них входять:

пенсіонери з пенсіями, що не перевищують 9,44 тис. грн;

люди з інвалідністю першої та другої групи, неповнолітні діти з інвалідністю, а також діти з тяжкими захворюваннями;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 23 років, а також прийомні батьки та батьки-вихователі.

Розмір виплат для внутрішньо переміщених осіб залишиться незмінним:

для осіб з інвалідністю та дітей — 3 тис. грн;

для інших категорій — 2 тис. грн.

Також з початку 2025 року сім'ї переселенців зможуть за необхідності отримати державну допомогу на оплату оренди житла. Програма підтримки доступна сім'ям, де витрати на оренду перевищують 30% від загального доходу. Оформити цю субсидію зможуть не всі ВПО, а лише ті, хто проживає у Донецькій, Луганській, Дніпропетровській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Запорізькій та Миколаївській областях.

Крім того, у держбюджеті на 2025 рік передбачено 15 млрд грн за програмою "Є-відновлення" для допомоги переселенцям, які втратили житло. Очікується така допомога надійде 30 тисячам українців, які потребують відновлення житла.

Також передбачено надання одноразової допомоги від ЮНІСЕФ для евакуйованих сімей з дітьми з уразливих категорій. Розмір виплати становить 10,8 тис. грн на кожного члена сім'ї, але не більше ніж для п'яти осіб, включаючи двох дорослих.

Пенсії у 2025 році

У січні 2025 року виплати збільшаться для пенсіонерів, яким протягом місяця виповниться 70, 75 чи 80 років. Умовою для отримання вікової надбавки є розмір пенсії, що не перевищує 10 340,35 грн.

Розміри вікових надбавок:

для громадян віком від 70 до 75 років — до 300 грн;

для громадян віком від 75 до 80 років — до 456 грн;

для громадян старше 80 років — до 570 грн.

З 2025 року збільшується тривалість страхового стажу потрібного для виходу на пенсію за віком. З 1 січня 2025 року мінімальний стаж для виходу на пенсію у 60 років становитиме 32 роки для чоловіків та жінок.

Громадяни з меншим стажем зможуть вийти на пенсію пізніше:

за наявності стажу від 22 до 31 року — у 63 роки;

за стажу від 15 до 21 року — у 65 років.

Якщо страховий стаж становить менше ніж 15 років, у віці 65 років можна розраховувати лише державну соціальну допомогу замість пенсії. Чергову індексацію пенсій заплановано на березень 2025 року. Розмір доплат після індексації становитиме від 100 до 1 500 грн.

Податки у 2025 році

1 січня 2025 року в Україні збільшаться податки для ФОП. Основні зміни включають:

збільшення ставки військового збору;

зміна податку на прибуток для банків;

запровадження обов'язкової щомісячної звітності.

Також законом передбачається:

запровадження військового збору для платників єдиного податку з 1 січня 2025 року;

застосування ставки 1,5% на доходи за підсумками річного декларування за 2024 рік (за винятком угод із майном, здійснених у грудні 2024 року);

пільги з військового збору для ФОП на тимчасово окупованих територіях, для ФОП-військовослужбовців, а також для тих, хто перебуває на лікарняному або у відпустці, аналогічно до пільг за єдиним податком;

скасування військового збору для е-резидентів;

можливість заліку сплаченого військового збору на рахунок мінімального податкового зобов'язання.

Податки для ФОП І групи:

Єдиний податок: 302,80 грн (10% від прожиткового мінімуму — 3 028 грн);

Військовий збір: 800 грн (10% від мінімальної заробітної плати — 8 000 грн);

Мінімальний ЄСВ: 1 760 грн (22% від мінімальної заробітної плати);

Загальна сума податків: 2 862,80 грн.

Податки для ФОП II групи:

єдиний податок: 1 600 грн;

військовий збір: 800 грн (10% від мінімальної заробітної плати — 8 000 грн);

Мінімальний ЄСВ: 1 760 грн (22% від мінімальної заробітної плати);

загальна сума податків: 4 160 грн.

Податки для ФОП III групи:

єдиний податок: 3% з ПДВ, 5% без ПДВ;

військовий збір: 1% від доходу;

мінімальний ЄСВ: 1 760 грн (22% від мінімальної заробітної плати).

Мобілізація у 2025 році

В Україні вже третій рік продовжується загальна мобілізація військовозобов'язаних. У 2025 році призов у ЗСУ триватиме як мінімум до кінця січня. Також можливі зміни у правилах військового призову.

Адвокат Роман Симутін зазначає, що наступного року рейди територіальних центрів комплектування (ТЦК) проводитимуться на поточному рівні. Однак можливе значне зростання кількості штрафів за ухилення від мобілізації. Якщо буде ухвалено закон про заочні штрафи та введено додаток для автоматичного блокування рахунків через виконавче провадження, цей процес може стати масовим.

За словами Симутіна, у такому разі керівники ТЦК матимуть змогу призначати штрафи без виклику людини для розгляду справи. При цьому оскарження таких штрафів стане практично неможливим.

"Після того, як постанова про штраф направляється до виконавчої служби, ця служба одразу заблокує рахунки та спише кошти", — додав адвокат.

Крім того, очікуються зміни для тих, хто оформлює відстрочку від мобілізації на підставі інвалідності. З 1 січня 2025 року у зв'язку з ліквідацією МСЕК отримання висновків буде недоступне як мінімум до травня.

Ліквідація МСЕК у 2025 році

З 1 січня 2025 року медико-соціальна експертиза (МСЕК) буде повністю ліквідована. Замість неї у кластерних та надкластерних лікарнях розпочнуть роботу експертні комісії.

За інформацією Міністерства охорони здоров'я відбудуться такі зміни:

статус ґрунтуватиметься на оцінці повсякденного функціонування людини, враховуючи вплив травми чи хвороби на її діяльність.

з процедури виключається ЛКК. Для низки об'єктивних станів більше не потрібно чекати 120 днів лікарняного. Напрямки на дообстеження будуть обмежені одним випадком, крім об'єктивних причин.

будуть встановлені чіткі параметри для направлення на оцінку та проведення заочних чи дистанційних засідань, що ґрунтуються на переліку діагнозів та медичних втручань.

оцінки будуть проводитися командами лікарів-практиків з провідних лікарень, рівномірно розподілених по Україні.

всі етапи оцінки фіксуватимуться в електронній системі. Документи буде цифровизовано, а команди для розгляду справ розподілятимуться автоматично за профілем діагнозу. особи пацієнтів та лікарів залишаться прихованими до дня засідання, що знизить корупційні ризики.

буде створено спеціальний центр для перегляду рішень, куди увійдуть медики із різних установ країни.

Документи людей з безстроковим статусом інвалідності залишаться чинними. Для решти, чий повторний огляд заплановано на період впровадження нової системи, термін буде продовжено на шість місяців. При цьому виплати, пільги, соціальні послуги та відстрочки зберігаються.

Доплати вчителям у 2025 році

З 1 січня 2025 року всім педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти буде нараховано додаткову виплату у розмірі 1 000 грн до заробітної плати.

Надбавка поширюється на:

вчителів;

шкільних психологів;

керівників гуртків;

вихователів груп продовженого дня;

Доплата надається всім працівникам, незалежно від їхнього стажу роботи або місцезнаходження навчального закладу. Наступне підвищення заробітної плати педагогам заплановано на 1 вересня 2025 року. У цей період педагогічні працівники отримають ще 2 000 грн до базової зарплати.

Підвищення тарифів "Укрпошти" у 2025 році

З 1 січня 2025 року "Укрпошта" запроваджує нові тарифи на доставку посилок. Вартість послуги тепер залежатиме виключно від обсягу відправлення, а не від його ваги, як це було раніше.

Точних сум тарифів поки не озвучено. Проте, за словами генерального директора компанії Ігоря Смілянського:

мінімальний тариф залишиться без змін;

базовий тариф буде на 50% нижчим, ніж у конкурентів;

пріоритетний тариф забезпечить швидшу доставку.

У новій системі передбачено вісім категорій тарифів, а вартість доставки для кожної категорії буде фіксованою.

Платні медичні послуги у 2025 році

З 1 січня 2025 року в Україні набувають чинності зміни у порядку надання медичних послуг. За деякі з них потрібно буде заплатити. Зокрема, якщо пацієнт звертається за послугою без направлення лікаря, за винятком випадків, коли направлення не потрібне.

Також плата буде стягуватися за послуги, надані за договорами з юридичними особами, в установах сектору безпеки та оборони, а також Державного управління справами для осіб, які не належать до прикріпленого контингенту. Крім того, плата стягуватиметься за медичні послуги, які не покриваються Програмою державних гарантій.

Додатково необхідно буде оплачувати такі послуги:

медичні послуги вдома за бажанням пацієнта (якщо це не обумовлено станом здоров'я);

вибір лікаря для планової спеціалізованої допомоги;

перебування в палаті з підвищеним комфортом на запит пацієнта.

Підвищення цін на сигарети у 2025 році

Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає збільшення акцизного податку на тютюнові вироби, що призведе до зростання цін на цигарки у 2025 році. Згідно з документом, з 2025 року акциз на цигарки з фільтром і без фільтра розраховуватиметься в євро, а не в гривнях, і його ставка зросте на 23,4% з 47 до 58 євро за 1000 сигарет.

Крім того, мінімальне податкове зобов'язання щодо акцизу збільшиться на 23,9%, з 63,45 до 78 євро за 1000 штук. В результаті ціна пачки цигарок у 2025 році може зрости приблизно на 40 гривень або більше.

Здорожчання автострахування у 2025 році

З 2025 року набирають чинності зміни до закону, що стосується страхування відповідальності власників автотранспортних засобів. Нові правила будуть застосовуватись для тих, хто оформлює страховку з 1 січня. Водії, які вже мають страховий поліс зможуть продовжувати його використовувати до закінчення терміну дії.

Закон передбачає значне збільшення лімітів страхових виплат: максимальна компенсація за шкоду життю та здоров'ю зросте з 250 тис. до 500 тис. грн, а за матеріальні збитки — зі 160 тис. грн до 250 тис. грн.

Очікується, що вартість полісів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності (ОСЦПВ) значно зросте, оскільки страхові компанії матимуть право самостійно встановлювати ціни та призначати тарифи для кожного клієнта індивідуально.

Крім того, договори ОСЦПВ більше не зможуть включати франшизу. Наразі більшість таких договорів передбачають франшизу — суму шкоди, яку покриває не страховка, а власник поліса. Страхове відшкодування нараховуватиметься без урахування зносу деталей автомобіля, а ремонт організовуватиме страхова компанія на авторизованих СТО.

Закон також скасовує можливість звільнення від оформлення "автоцивілки" для пільговиків (наприклад, людей з інвалідністю або учасників бойових дій), проте для них передбачена знижка 50% на вартість поліса.

Ми також аналізували, що зміниться для українських водіїв у 2025 році. На українському авторинку очікуються зміни, які вплинуть як на автовласників, так і на бізнеси, пов'язані з автомобілями.

Ми також висвітлювали питання розміру аліментів у 2025 році та особливості їх виплат під час воєнного стану. Мінімальний розмір аліментів прив'язаний до прожиткового мінімуму в Україні і не може бути меншим за половину прожиткового мінімуму, встановленого для дітей кожної вікової категорії.