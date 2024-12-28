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Cубсидії для ВПО, які орендують житло — що зміниться у січні

28 грудня 2024 08:58
Андрій Галицький - редактор
Виплати ВПО — Кабмін надаватиме нову допомогу з січня 2025 року
Гроші на оренду житла надаватимуть українцям, які вважаються вимушеними переселенцями. Фото: Unsplash
Андрій Галицький - редактор

З січня 2025 року внутрішньо переміщені особи (ВПО) отримають можливість оформити субсидію на оренду житла. Держава частково або у повному обсязі покриватиме витрати людей.

Про це йдеться у повідомленні прем'єр-міністра Дениса Шмигаля у Telegram-каналі.

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Прем'єр зазначив, що нова допомога для ВПО надаватиметься в рамках проєкту "Зимова підтримка". Оформити субсидію на оренду житла зможуть ті українці, які витрачають понад 20% своїх доходів. 

"Держава частково компенсує їм ці витрати", — підкреслив глава Кабміну. 

Також уряд віддаватиме орендодавцям податки, які сплачуватимуться з доходу, отриманого від здачі житла в оренду переселенцям. 

"Субсидія на оренду житла для ВПО діятиме в усіх регіонах. Ми ухвалили відповідні зміни", —  сказав Шмигаль.

Як оформити субсидію на оренду житла

З цим питанням переселенцям допоможуть у Пенсійному фонді України (ПФУ). Громадянам, які звернуться до установи, потрібно: 

  • написати заяву; 
  • надати договір оренди житла та іншу інформацію, яка знадобиться працівникам ПФУ. Типовий документ є у відділеннях Пенсійного фонду, також його можна отримати та підписати онлайн, на сайті ПФУ.

Відповідь щодо надання субсидії ВПО нададуть впродовж десяти робочих днів. 

Розмір субсидії на оренду житла — скільки отримуватимуть ВПО

Усе залежатиме від: 

  • рівня доходу сім’ї;
  • кількості людей в родині;
  • вартості оренди квартири чи будинку. 

При цьому враховуватиметься нюанс, що у різних регіонах, містах та селах вартість оренди кардинально відрізняється.

Раніше стало відомо, що держава продовжить надавати переселенцям фінансову допомогу на проживання у 2025 році. Гроші українцям нараховуватимуть, як мінімум до лютого наступного року. 

Також ми розповідали, що у держбюджеті-2025 запланували ще 15 млрд гривень на переселенців, які втратили житло, за програмою "єВідновлення". Допомогу отримають майже 30 тис. українців. 

субсидії податки переселенці житло оренда компенсація ВПО

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