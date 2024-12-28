Виплати ВПО — Кабмін надаватиме нову допомогу з січня 2025 року

Cубсидії для ВПО, які орендують житло — що зміниться у січні
З січня 2025 року внутрішньо переміщені особи (ВПО) отримають можливість оформити субсидію на оренду житла. Держава частково або у повному обсязі покриватиме витрати людей.
Про це йдеться у повідомленні прем'єр-міністра Дениса Шмигаля у Telegram-каналі.
Субсидії на оренду житла ВПО — що вирішив Кабмін
Прем'єр зазначив, що нова допомога для ВПО надаватиметься в рамках проєкту "Зимова підтримка". Оформити субсидію на оренду житла зможуть ті українці, які витрачають понад 20% своїх доходів.
"Держава частково компенсує їм ці витрати", — підкреслив глава Кабміну.
Також уряд віддаватиме орендодавцям податки, які сплачуватимуться з доходу, отриманого від здачі житла в оренду переселенцям.
"Субсидія на оренду житла для ВПО діятиме в усіх регіонах. Ми ухвалили відповідні зміни", — сказав Шмигаль.
Як оформити субсидію на оренду житла
З цим питанням переселенцям допоможуть у Пенсійному фонді України (ПФУ). Громадянам, які звернуться до установи, потрібно:
- написати заяву;
- надати договір оренди житла та іншу інформацію, яка знадобиться працівникам ПФУ. Типовий документ є у відділеннях Пенсійного фонду, також його можна отримати та підписати онлайн, на сайті ПФУ.
Відповідь щодо надання субсидії ВПО нададуть впродовж десяти робочих днів.
Розмір субсидії на оренду житла — скільки отримуватимуть ВПО
Усе залежатиме від:
- рівня доходу сім’ї;
- кількості людей в родині;
- вартості оренди квартири чи будинку.
При цьому враховуватиметься нюанс, що у різних регіонах, містах та селах вартість оренди кардинально відрізняється.
Раніше стало відомо, що держава продовжить надавати переселенцям фінансову допомогу на проживання у 2025 році. Гроші українцям нараховуватимуть, як мінімум до лютого наступного року.
Також ми розповідали, що у держбюджеті-2025 запланували ще 15 млрд гривень на переселенців, які втратили житло, за програмою "єВідновлення". Допомогу отримають майже 30 тис. українців.
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