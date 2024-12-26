Допомога від ЮНІСЕФ — кому виплатять по 11 тис. грн до кінця 2024 року

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Деяким українцям Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) виплатить грошову допомогу до кінця 2024 року. Йдеться про одноразову виплату у майже 11 тис. гривень в "одні руки".

Про це повідомляється у матеріалах фонду.

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Хто отримає грошову допомогу від ЮНІСЕФ

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) вже забезпечив фінансування понад 22 тис. домогосподарств, охопивши близько 74 тис. громадян, з яких — 38 тис. дітей. До кінця року виплатить екстрену грошову допомогу для родин з дітьми.

Розмір виплат становить 10,8 тис. грн на кожного члена сім'ї. За правилами, на одну родину максимально дозволяється отримати грошову допомогу для п'ятьох осіб, серед яких — не більше двох дорослих.

На кошти мають право:

евакуйовані з небезпечних регіонів родини із дітьми;

особи, які належать до вразливих категорій.

Серед критеріїв вразливості:

у родині є особи/діти з інвалідністю до 18 років;

родина є багатодітною з неповнолітніми дітьми;

у родині виховує дітей лише мати чи батько;

родина з неповнолітніми дітьми — малозабезпечена.

Як оформити виплати до кінця року

Евакуйовані з небезпечних регіонів родини із дітьми можуть отримати допомогу від Дитячого фонду ООН, звернувшись з відповідним питанням щодо виплат і подання заяв до органу соцзахисту населення у громаді, куди перебралися.

Також родини можуть звернутися для отримання додаткової інформації щодо допомоги від ЮНІСЕФ на гарячу лінію за телефоном 0 800 600 017 (обрати "2" після з'єднання, пн-пт з 8:00 до 20:00, сб з 9:00 до 18:00, нд вихідний, дзвінки безкоштовні).

Раніше ми писали, що деякі внутрішні переселенці зможуть отримати виплати від держави на проживання у 2025 році навіть після того, як отримували їх протягом пів року. Зокрема, на підтримку матимуть право 60-річні громадяни, які не отримують ані пенсій, ані соцвиплат.

Також повідомлялося, що фонд "Карітас. Чернігів" надасть фіндопомогу на оплату комунпослуг. Проте кошти доступі тільки жителів одного з регіонів Чернігівщини.