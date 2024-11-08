Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Уряд схвалив проєкт держбюджету — на що виділили гроші arrow

Уряд схвалив проєкт держбюджету — на що виділили гроші

8 листопада 2024 19:26
Аркадій Пастула - Редактор
Кабмін схвалив проєкт держбюджету на 2025 рік
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal
Аркадій Пастула - Редактор

Кабінет міністрів України у п'ятницю, 8 листопада, схвалив проєкт держбюджету на 2025 рік до другого читання. Пріоритетом є оборона, обороноздатність та безпека.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram.

Читайте також:

Держбюджет України на 2025 рік

За словами Шмигаля, на оборону планують виділити 2 трлн 225 млрд грн. Усі кошти, що надходять від платників податків, будуть спрямовані виключно на забезпечення потреб Сил безпеки та оборони, а також на виробництво та закупівлю новітньої зброї, дронів і техніки.

Прем'єр зазначив, що серед пріоритетів бюджету залишається соціальна сфера, освіта та медицина.

Також до другого читання збільшили видатки бюджету на 50 млрд грн:

  • 24 мільярди — на освіту, з них 12 мільярдів підуть на доплати вчителям, ще 12 мільярдів — на інвестиційні проєкти в освітній сфері;
  • 6,3 млрд грн — на медицину;
  • 5 мільярдів — на підтримку ветеранів;
  • дорожній фонд не фінансуватиметься, однак на ремонт критично важливих для оборони та економіки ділянок виділять понад 12,6 мільярда гривень.

Також передбачене фінансування програми "єВідновлення".

"Цей проєкт бюджету відповідає на головні виклики, які стоять перед нашою державою. Це наша гарантія, що Україна матиме необхідні ресурси, аби вистояти, перемогти й стати ще сильнішою", — додав Шмигаль.

null
Допис Шмигаля. Фото: скриншот

Нагадаємо, народна депутатка Ірина Никорак заявила, що витрати на сектор безпеки та оборони у бюджеті на 2025 рік зменшено порівняно з 2024 роком.

Раніше економічний експерт Юрій Гаврилечко зазначив, що бюджет на забезпечення військових значно менший, ніж на поліцейських.

Кабінет міністрів Денис Шмигаль гроші держбюджет бюджет

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

21:13 На Полтавщині мобілізованого не брали на службу — вирок суду

21:02 Доповідь Сирського та квартири для Героїв — звернення Зеленського

20:50 У розмові Зеленського і Трампа брав участь Маск, — Axios

20:45 Україна отримає понад 1,3 млрд дол. від Світового банку

20:29 Росія використовує нові КАБи проти України, — The Telegraph

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

20:12 Внаслідок атаки на Харків пошкоджено будівлю ХНУ ім. Каразіна

20:10 Синоптики назвали області, в яких завтра буде найтепліше

20:00 Звільнення із ЗСУ для догляду — чи впливають родичі за кордоном

19:55 Стерненко звинуватив Сирського у переслідуванні — причина

19:35 Зеленський зідзвонився з президентом Фінляндії — про що говорили

21:13 На Полтавщині мобілізованого не брали на службу — вирок суду

21:02 Доповідь Сирського та квартири для Героїв — звернення Зеленського

20:50 У розмові Зеленського і Трампа брав участь Маск, — Axios

20:45 Україна отримає понад 1,3 млрд дол. від Світового банку

20:29 Росія використовує нові КАБи проти України, — The Telegraph

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

20:12 Внаслідок атаки на Харків пошкоджено будівлю ХНУ ім. Каразіна

20:10 Синоптики назвали області, в яких завтра буде найтепліше

20:00 Звільнення із ЗСУ для догляду — чи впливають родичі за кордоном

19:55 Стерненко звинуватив Сирського у переслідуванні — причина

19:35 Зеленський зідзвонився з президентом Фінляндії — про що говорили

10:38 Від Зеленського до Нікітюк — хто з відомих українців грав у КВК

Ексклюзив

05:01 Актори, музиканти та президенти — як КВК змінює життя

7 листопада 2024
Ексклюзив

18:21 Фейки про мобілізацію — одеський юрист розповів про покарання

6 листопада 2024

06:40 Золото дорожчає — вартість дорогоцінних металів у листопаді

5 листопада 2024

17:33 Гарріс чи Трамп — яких змін очікують одесити

06:58 Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

06:40 Ціни на латунь у листопаді — вартість 1 кг кольорових металів

06:29 Які дрова вибрати для опалення — види, переваги та альтернативи

06:03 Як працює система виборів президента у США

4 листопада 2024
Ексклюзив

21:03 Україна отримала потужну допомогу для розмінування, — фото, відео

Text

18:13 Старт опалювального сезону в Одесі — кому вже дали тепло

Text

18:08 Сєнкевич назвав кількість жертв у Миколаєві з початку війни

Text

17:50 Заява Кулеби про Трампа та підтримка від США — ефір Вечір.LIVE

Text

17:05 Сєнкевич прокоментував перший штраф за дрова без документів

Text

16:38 Попенко пояснив, чому українці платять за ледь теплі батареї

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

Text

16:27 Як Миколаїв долає виклики мобілізації — відповідь Сєнкевича

Text

16:13 Хом'як спрогнозував, на що буде спрямована політика Трампа

Text

15:13 Ходять в СЗЧ групами — психолог відповів, чому бійці тікають

Text

13:00 Путін хоче перемовини та заморожені активи РФ — ефір День.LIVE

Text

12:47 Адвокат пояснив, чому суди масово скасовують штрафи від ТЦК

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

29 жовтня 2024

18:43 Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року першочергово

28 жовтня 2024

09:08 Окупанти готуються до перекидання військ на ТОТ Запоріжжя

2 листопада 2024

06:22Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

1 листопада 2024

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд