Кабмін схвалив проєкт держбюджету на 2025 рік

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Кабінет міністрів України у п'ятницю, 8 листопада, схвалив проєкт держбюджету на 2025 рік до другого читання. Пріоритетом є оборона, обороноздатність та безпека.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram.

Читайте також:

Держбюджет України на 2025 рік

За словами Шмигаля, на оборону планують виділити 2 трлн 225 млрд грн. Усі кошти, що надходять від платників податків, будуть спрямовані виключно на забезпечення потреб Сил безпеки та оборони, а також на виробництво та закупівлю новітньої зброї, дронів і техніки.

Прем'єр зазначив, що серед пріоритетів бюджету залишається соціальна сфера, освіта та медицина.

Також до другого читання збільшили видатки бюджету на 50 млрд грн:

24 мільярди — на освіту, з них 12 мільярдів підуть на доплати вчителям, ще 12 мільярдів — на інвестиційні проєкти в освітній сфері;

6,3 млрд грн — на медицину;

5 мільярдів — на підтримку ветеранів;

дорожній фонд не фінансуватиметься, однак на ремонт критично важливих для оборони та економіки ділянок виділять понад 12,6 мільярда гривень.

Також передбачене фінансування програми "єВідновлення".

"Цей проєкт бюджету відповідає на головні виклики, які стоять перед нашою державою. Це наша гарантія, що Україна матиме необхідні ресурси, аби вистояти, перемогти й стати ще сильнішою", — додав Шмигаль.

Допис Шмигаля. Фото: скриншот

Нагадаємо, народна депутатка Ірина Никорак заявила, що витрати на сектор безпеки та оборони у бюджеті на 2025 рік зменшено порівняно з 2024 роком.

Раніше економічний експерт Юрій Гаврилечко зазначив, що бюджет на забезпечення військових значно менший, ніж на поліцейських.