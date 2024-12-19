Тарифи на електроенергію — експерти прогнозують ціну 9 грн/кВт-год

Квитанції та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні очікується чергове суттєве подорожчання електричної енергії — до щонайменше 6,32 грн/кВт-год. Тариф можуть переглянути з 1 червня 2025 року.

Такий прогноз озвучив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко в ефірі Ранок.LIVE.

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Нові ціни на електроенергію у 2025 році

Так, за словами експерта, з 1 червня наступного року уряд може підвищити тарифи на електроенергію до 6,64 грн/кВт-год.

"На електроенергію для населення планується підняти тарифи з 1 червня 2025 року орієнтовно до цифри 6 гривень 64 копійки. Орієнтовно. Вона може бути плюс-мінус 6,32 грн або 6,64 грн", — сказав голова Спілки споживачів комунпослуг.

У наступні роки ціни продовжать рухатися вгору. Очікується, що протягом найближчих двох-трьох років вартість досягне позначки 9 грн/кВт-год.

Подальше підвищення тарифів пов’язане з вимогами Міжнародного валютного фонду (МВФ), які передбачають вирівнювання їх до ринкового рівня.

Як змінились тарифи в Україні у 2024 році

Уряд підвищив ціну на електроенергію минулого літа на понад 63,6%. Відповідно до постанови №632 від 31.05.2024, з 1 червня вартість електроенергії для побутових споживачів зросла з 2,64 грн/кВт до 4,32 грн/кВт-год.

Пояснюючи таке рішення у Міністерстві енергетики наголосили, що держава стала неспроможна утримувати наднизьку пільгову вартість для споживачів у 2,64 грн/кВт. Такий рівень покривав тільки третю частину реальної вартості енергії. Також кошти необхідні на ремонти, адже Росія суттєво поруйнувала енергоінфраструктуру країни.

Нагадаємо, українці отримають інші суми у платіжках за газ з січня 2025 року. Зокрема, за доставку газу почнуть розраховувати вартість за новий газовий рік, тому у разі зміни обсягу споживання палива розмір оплати стане інший.

Також ми писали, що за інформацією статистичного відомства, в Україні тарифи за рік зросли на понад 18%. Найбільше додала у ціні електроенергія — на 63,6% більше.