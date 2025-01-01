Платіжка за комуналку у руках. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Перший день січня принесе із собою українцям не лише Новий рік, а й чимало змін. У першому місяці 2025 року відбудуться зміни у податковому навантаженні, підвищаться деякі тарифи та пенсії для певних категорій громадян.

Новини.LIVE розповідають, що зміниться в Україні та для українців з 1 січня 2025 року.

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Тарифи на комунальні послуги у січні 2025 року

Тарифи на електроенергію, газ, гарячу воду та опалення збережуться незмінними, як мінімум, до завершення опалювального сезону. Тож їх підвищення у січні очікувати не варто.

До кінця квітня вартість електроенергії залишатиметься на рівні 4,32 грн/кВт-год. Проте з 1 червня планується можливе підвищення тарифів для побутових споживачів до 6,64 грн/кВт-год, а протягом наступних 2–3 років — до 9 грн/кВт-год.

Ціни на газ для клієнтів "Нафтогазу" (які обслуговують 98% побутових споживачів в Україні) утримуватимуться на рівні 7,96 грн за кубометр мінімум до квітня. Інші постачальники продають газ за ціною від 7,7 до 9,90 грн за кубометр.

А ось тарифи на транспортування газу суттєво зростуть. З 1 січня 2025 ціна на цей вид послуги для внутрішніх споживачів зростуть у чотири рази. Таке рішення ухвалила Національна комісія з регулювання енергетики на засіданні 30 грудня.

"У 2024 році 85% доходу — це транспортування газу походженням з Російської Федерації. Тобто 15% — це те, що залишається нам від внутрішніх замовників. Для повної компенсації не вистачає того підняття тарифу, але ми згодні, ми розуміємо, що економіка Україні потребує зважених рішень", – зазначив гендиректор Оператора ГТС України Дмитро Липпа.

Він запевнив, що Оператор ГТС вжив усіх заходів для зниження витрат: закриваються і консервуються компресорні станції, оптимізується кількість персоналу та витрати.

Згідно з рішенням НКРЕКП, тариф на транспортування природного газу збільшується зі 124,16 до 501,97 грн за 1000 куб. м, або майже на 305%.

Представники бізнесу, які взяли участь у засіданні, попередили, що це стане додатковим тягарем для промислових підприємств.

Щодо тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення у великих містах, питання їх зміни поки залишається на стадії обговорення.

З 1 січня тарифи на воду для мешканців великих міст залишаться на рівні, встановленому 24 лютого 2022 року.

Однак у невеликих населених пунктах місцева влада іноді самостійно підвищує тарифи на воду, не погоджуючи свої дії з Національною комісією, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ).

Так, у Коростені на Житомирщині з 1 січня відбудеться підвищення цін на воду. Згідно з рішенням виконкому Коростенської міськради, сукупна вартість водопостачання та водовідведення для населення становитиме 69 гривень 59 копійок за кубометр, а для підприємств, організацій та структур — 89 гривень 22 копійки.

Грошова допомога у січні 2025 року

У січні 2025 року українці матимуть змогу отримати одноразову виплату у розмірі 1000 грн у рамках програми підтримки "Тисяча Зеленського". Ця допомога надається громадянам, які перебувають в Україні, і діятиме з грудня 2024 року до лютого 2025 року.

Кошти нараховуватимуться на карту Національного кешбеку, яку можна оформити через додаток "Дія" або в банку, що бере участь у програмі. Пенсіонери та люди з інвалідністю І та II групи зможуть отримати виплату через "Укрпошту".

Крім того, одноразову допомогу від ЮНІСЕФ можуть отримати евакуйовані сім'ї з дітьми, що належать до вразливих категорій. Розмір виплати становить 10 800 грн на кожного члена сім'ї (до 5 осіб, включаючи не більше двох дорослих).

Для оформлення виплат необхідно звернутися до найближчого органу соціального захисту населення у громаді, куди переїхала сім'я, та подати заяву на отримання відповідної допомоги.

Вплати ВПО у січні

Виплати для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які перебувають у складних життєвих обставинах, продовжено до лютого 2025 року.

З 1 січня найуразливіші категорії громадян отримуватимуть допомогу автоматично, без необхідності повторного звернення. До цих категорій належать:

пенсіонери із пенсією до 9,44 тис. грн;

люди з інвалідністю І та II груп, а також неповнолітні діти з інвалідністю та тяжкими захворюваннями;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, молодше 23 років;

прийомні батьки та батьки-вихователі.

Розмір виплат для ВПО залишається незмінним:

3 тис. грн для осіб з інвалідністю та дітей;

2 тис. грн для решти всіх категорій.

Також у січні 2025 року сім'ї переселенців зможуть звернутися за державною допомогою на оплату оренди житла, якщо їх витрати на оренду перевищують 30% загального доходу сім'ї. Оформити субсидію зможуть лише ВПО, які проживають у Донецькій, Луганській, Дніпропетровській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Запорізькій та Миколаївській областях.

Додатково у держбюджеті на 2025 рік закладено 15 млрд грн у рамках програми "єВідновлення" для допомоги переселенцям, які втратили житло. Планується, що 30 тисяч українців матимуть змогу отримати кошти на відновлення своїх будинків.

Пенсії у січні 2025 року

У січні 2025 року пенсіонери, яким виповниться 70, 75 чи 80 років, отримають підвищені виплати. Для отримання вікової надбавки пенсія має становити не більше ніж 10 340,35 грн.

Розміри вікових надбавок:

від 70 до 75 років — до 300 грн;

від 75 до 80 років — до 456 грн;

старше 80 років — до 570 грн.

Також з 2025 року збільшується потрібна тривалість страхового стажу для виходу на пенсію у 60 років. З 1 січня мінімальний стаж становитиме 32 роки як для чоловіків, так і для жінок.

Для громадян з меншим стажем вік виходу на пенсію буде вищим:

при стажі від 22 до 31 року — у 63 роки;

при стажі від 15 до 21 року — у 65 років.

Якщо страховий стаж менш як 15 років, то у 65 років можна буде розраховувати лише на державну соціальну допомогу замість пенсії.

Доплати вчителям

З 1 січня 2025 року всім педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти буде нараховано додаткову виплату у розмірі 1 000 грн до заробітної плати.

Надбавка поширюється на:

вчителів;

шкільних психологів;

керівників гуртків;

вихователів груп продовженого дня;

Доплату отримають всі працівники, незалежно від їхнього стажу роботи або розташування навчального закладу.

Податки у січні 2025 року

З 1 січня 2025 року в Україні набудуть чинності зміни у податковому законодавстві щодо фізичних осіб-підприємців (ФОП). Основні нововведення включають:

збільшення ставки військового збору;

зміна податку прибуток з банків;

запровадження обов'язкової щомісячної звітності.

Інші зміни:

запровадження військового збору для платників єдиного податку з 1 січня 2025 року;

застосування ставки 1,5% на доходи за підсумками річного декларування за 2024 рік (за винятком угод із майном, здійснених у грудні 2024 року);

пільги з військового збору для ФОП, що перебувають на тимчасово окупованих територіях, ФОП-військовослужбовців, а також для тих, хто перебуває на лікарняному або у відпустці (аналогічно до пільг за єдиним податком);

скасування військового збору для е-резидентів;

можливість заліку сплаченого військового збору на рахунок мінімального податкового зобов'язання.

Платні медичні послуги

З 1 січня 2025 року в Україні запроваджуються зміни до порядку надання медичних послуг, які передбачають оплату за деякі з них. Зокрема, плату доведеться вносити у випадках, якщо пацієнт звертається за медичною допомогою без направлення лікаря, за винятком ситуацій, де направлення не потрібне.

Оплата також стягуватиметься за послуги, надані за договорами з юридичними особами, в установах сектору безпеки та оборони, а також Державного управління справами, якщо пацієнт не належить до прикріпленого контингенту. Крім того, доведеться сплачувати за послуги, які не входять до Програми державних гарантій.

До додаткових послуг, що підлягають оплаті, належать:

медична допомога вдома за бажанням пацієнта, якщо це не викликано медичними показаннями;

вибір лікаря для планового спеціалізованого лікування;

розміщення в палаті з підвищеним комфортом на запит пацієнта.

Підвищення тарифів "Укрпошти"

З 1 січня 2025 року "Укрпошта" запроваджує оновлені тарифи на доставку посилок, які тепер розраховуватимуться виключно на основі об'єму відправлення, а не його ваги, як це було раніше.

Конкретних сум тарифів поки не оголошено, проте генеральний директор компанії Ігор Смілянський зазначив такі ключові зміни:

мінімальний тариф залишиться на колишньому рівні;

базовий тариф буде на 50% нижчим порівняно з конкурентами;

пріоритетний тариф забезпечить прискорену доставку.

Оновлена ​​тарифна система включає вісім категорій, кожна з яких матиме фіксовану вартість доставки.

Ліквідація МСЕК

З 1 січня 2025 року медико-соціальна експертиза (МСЕК) в Україні буде повністю скасована. Замість неї у кластерних та надкластерних лікарнях почнуть працювати експертні комісії.

За даними Міністерства охорони здоров'я, у процедурі відбудуться такі зміни:

статус інвалідності ґрунтуватиметься на оцінці повсякденного функціонування людини, з урахуванням впливу травми чи захворювання на її життя.

виключається необхідність проходження ЛКК. Для ряду об'єктивних станів більше не потрібно чекати 120 днів лікарняного. Напрями на дообстеження будуть обмежені одним випадком, якщо не буде виявлено об'єктивних причин для повторного.

будуть встановлені параметри для направлення на оцінку, а також правила проведення заочних або дистанційних засідань, що ґрунтуються на переліку діагнозів та видів медичних втручань.

оцінкою займуться команди лікарів-практиків з провідних лікарень, рівномірно розподілених по всій Україні.

всі етапи оцінки фіксуватимуться в електронній системі. Документи буде цифровизовано, а розподіл справ між комісіями відбуватиметься автоматично, залежно від діагнозу. Особи пацієнтів та лікарів залишаться анонімними до моменту засідання, що допоможе мінімізувати корупційні ризики.

буде створено спеціальний орган для перегляду спірних рішень, який складається з лікарів різних установ країни.

Документи людей, які мають безстроковий статус інвалідності, залишаться чинними, і переглядати їх буде не потрібно. Це означає, що для таких пацієнтів процедура змін не вплине на їх поточний статус.

Водночас для тих громадян, чий черговий перегляд статусу інвалідності було заплановано на період впровадження нової системи, передбачено продовження термінів. Їх статус буде автоматично продовжено на шість місяців. Виплати, пільги, доступ до соціальних послуг і право на відстрочку збережуться у повному обсязі.

Здорожчання автострахування

З 1 січня 2025 року набувають чинності зміни у законодавстві щодо страхування відповідальності власників автотранспортних засобів. Нові правила будуть застосовуватись до тих, хто оформлює нову страховку. Водії, які мають страховий поліс, зможуть продовжувати його використовувати до закінчення терміну дії.

Закон передбачає значне збільшення лімітів страхових виплат: максимальна компенсація за шкоду життю та здоров'ю збільшиться із 250 тис. до 500 тис. грн, а за матеріальні збитки — зі 160 тис. до 250 тис. грн.

Очікується, що вартість полісів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності (ОСЦПВ) значно зросте, оскільки страхові компанії зможуть самостійно встановлювати ціни та призначати тарифи для кожного клієнта індивідуально.

Крім того, договори ОСЦПВ більше не зможуть включати франшизу. Наразі більшість таких договорів передбачають суму шкоди, яку покриває не страховка, а власник полісу. Також страхове відшкодування нараховуватиметься без урахування зносу деталей автомобіля, а ремонт організовуватиметься страховою компанією на авторизованих СТО.

Підвищення акцизів на пальне

З 1 січня в Україні розпочнеться черговий етап підвищення акцизу на пальне, згідно із законом, підписаним президентом Володимиром Зеленським у вересні 2024 року. Метою є поступове доведення ставок до мінімального рівня, встановленого в Євросоюзі.

Очікується, що у 2025 році нові ставки акцизу будуть наступними: 271,7 євро за тисячу літрів бензину, 215,7 євро за тисячу літрів дизельного пального та 173 євро за тисячу літрів газу. Наступний етап підвищення заплановано на 2026 рік.

Звісно, ​​це позначиться вартості палива споживачам, що, своєю чергою, призведе до зростання ціни товари, оскільки логістичні витрати входять у собівартість всіх виробництв.

Нагадаємо, у 2025 році українців очікує багато змін та нововведеннь, які безумовно вплинуть на економічну та соціальну ситуацію в країні. Ми розповіли що зміниться в Україні у 2025 році.

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