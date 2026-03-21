Ощадбанк предупредил клиентов об ограничениях в работе: детали

Человек держит карточку Ощадбанка в руках. Фото: Новини.LIVE

В ночь с субботы на воскресенье, 23 марта, Ощадбанк будет проводить плановые технические работы на сервисах. Это нужно, чтобы обновить систему и протестировать отказоустойчивость процессинговой инфраструктуры. Поэтому некоторые услуги для клиентов будут временно недоступны.

Об этом говорится в объявлении на сайте Ощадбанка, передает Новини.LIVE.

Технический перерыв запланировали продолжительностью более суток. Сервисы станут недоступными 22 марта в 00:10, а завершение работ ожидается в 06:00 следующего дня.

"Работы будут проводиться ночью, чтобы минимизировать неудобства для клиентов", — отмечается в сообщении.

Какие услуги в Ощадбанке не будут работать

В Ощадбанке предупреждают, что некоторые операции могут выполняться с задержками или вообще не будут предоставляться. Речь идет, в частности, об:

операциях с карточками Ощадбанка;

операцих в банкоматах Ощадбанка;

операциях в POS-терминалах;

операциях в приложениях Мобильный Ощад и ОщадРАҮ;

оплате в Интернете.

Как подчеркнули в банке, запланированные технические работы также должны повысить стабильность и надежность сервисов.

"После 06:00 23 марта все сервисы будут работать в обычном режиме", — добавили в Ощадбанке.

Что еще стоит знать

Напомним, мошенники время от времени пытаются завладеть доступом к реквизитам карт и конфиденциальным персональным данным клиентов Ощадбанка. В связи с этим банк призвал граждан быть осмотрительными в случае поступления сообщения с предложением перейти по ссылке для якобы уточнения информации.

Как пояснили в финучреждении, аферисты испытывают новую схему: предупреждают о якобы завершении действия SIM-карты и просят открыть ссылку и решить проблему.

Как сообщалось, клиенты украинских банков в течение 2025 года прислали в Нацбанк более 6 000 жалоб на блокировку карт. Самая частая причина таких действий со стороны финучреждений — подозрительные операции клиентов. Также писали, на каких услугах можно сэкономить в Ощадбанке. Например, у банка есть некоторые услуги, которые имеют бесплатные аналоги.

Частые вопросы

Как разблокировать Ощад 24?

Разблокировать платежные карты Ощадбанка можно, если воспользоваться одним из двух вариантов:

через контакт-центр (0-800-210-800);

через отделение банка.

По видеосвязи разблокировать доступ могут только ВПЛ. Это касается тех, кому нужно повторно подтвердить свои данные.

Как проверить баланс на карте Ощадбанка через телефон?

Для этого нужно:

открыть приложение Ощад 24/7;

войти в личный кабинет, введя логин и пароль;

ввести одноразовый пароль.

Баланс на карте отобразится сразу после входа.