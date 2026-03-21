Ощадбанк предупредил клиентов об ограничениях в работе: детали
В ночь с субботы на воскресенье, 23 марта, Ощадбанк будет проводить плановые технические работы на сервисах. Это нужно, чтобы обновить систему и протестировать отказоустойчивость процессинговой инфраструктуры. Поэтому некоторые услуги для клиентов будут временно недоступны.
Об этом говорится в объявлении на сайте Ощадбанка, передает Новини.LIVE.
Подробнее о технических работах в Ощадбанке
Технический перерыв запланировали продолжительностью более суток. Сервисы станут недоступными 22 марта в 00:10, а завершение работ ожидается в 06:00 следующего дня.
"Работы будут проводиться ночью, чтобы минимизировать неудобства для клиентов", — отмечается в сообщении.
Какие услуги в Ощадбанке не будут работать
В Ощадбанке предупреждают, что некоторые операции могут выполняться с задержками или вообще не будут предоставляться. Речь идет, в частности, об:
- операциях с карточками Ощадбанка;
- операцих в банкоматах Ощадбанка;
- операциях в POS-терминалах;
- операциях в приложениях Мобильный Ощад и ОщадРАҮ;
- оплате в Интернете.
Как подчеркнули в банке, запланированные технические работы также должны повысить стабильность и надежность сервисов.
"После 06:00 23 марта все сервисы будут работать в обычном режиме", — добавили в Ощадбанке.
Что еще стоит знать
Напомним, мошенники время от времени пытаются завладеть доступом к реквизитам карт и конфиденциальным персональным данным клиентов Ощадбанка. В связи с этим банк призвал граждан быть осмотрительными в случае поступления сообщения с предложением перейти по ссылке для якобы уточнения информации.
Как пояснили в финучреждении, аферисты испытывают новую схему: предупреждают о якобы завершении действия SIM-карты и просят открыть ссылку и решить проблему.
Как сообщалось, клиенты украинских банков в течение 2025 года прислали в Нацбанк более 6 000 жалоб на блокировку карт. Самая частая причина таких действий со стороны финучреждений — подозрительные операции клиентов. Также писали, на каких услугах можно сэкономить в Ощадбанке. Например, у банка есть некоторые услуги, которые имеют бесплатные аналоги.
Частые вопросы
Как разблокировать Ощад 24?
Разблокировать платежные карты Ощадбанка можно, если воспользоваться одним из двух вариантов:
- через контакт-центр (0-800-210-800);
- через отделение банка.
По видеосвязи разблокировать доступ могут только ВПЛ. Это касается тех, кому нужно повторно подтвердить свои данные.
Как проверить баланс на карте Ощадбанка через телефон?
Для этого нужно:
- открыть приложение Ощад 24/7;
- войти в личный кабинет, введя логин и пароль;
- ввести одноразовый пароль.
Баланс на карте отобразится сразу после входа.
