Комиссии в Ощадбанке — какая услуга позволяет сэкономить в 2026 году

В финучреждении "Ощадбанк" можно избежать лишних списаний со счетов, зная некоторые правила. В частности, речь идет о некоторых услугах, которые имеют бесплатные аналоги, а потому дают возможность сэкономить на обслуживании.

Об этом рассказывает издание Новини.LIVE, ссылаясь на актуальные тарифы банка.

Реклама

За какую услугу можно не платить в Ощадбанке

Согласно информации госфинучреждения, в 2026 году граждане могут избежать лишних списаний со счетов за услугу банковских оповещений. Клиентам в целом доступны несколько каналов поступления уведомлений на собственный выбор:

Push-уведомления;

Viber;

SMS;

E-mail.

По правилам банка, граждане могут не платить за смс-информирование, если подключить другой канал для информации — Push-уведомления. Активировать такую услугу можно в приложении Ощадбанк по инструкции:

зайти в настройки в приложении;

в меню выбрать пункт "Еще";

выбрать "Настройки";

перейти в раздел "Сообщения";

включить опцию информирования для каждой из карт.

Также можно обратиться в контакт-центр по финансовому номеру 0 800 210 800 (бесплатно в Украине), где оператор окажет помощь в подключении оповещения и подтвердит канал информирования.

Однако для перехода от смс-информирования на Push-уведомления нужно обратиться в банк лично. Работнику финучреждения нужно подать заявление и паспорт.

Как изменились тарифы на смс-информирование

В этом году в Ощадбанке повысили стоимость некоторых услуг для банковских продуктов. Посмотрели цены на сервис получения сообщений таких тарифных пакетов:

"Моя карта"

"MORE"

"Детская карта".

В частности, до 300 грн повысилась годовая стоимость сообщений через Viber, а смс-информирование теперь составляет 480 грн. Ежемесячно суммы изменились так:

для Viber — до 25 грн/месяц (до этого было 15 грн);

для SMS-сообщения — до 40 грн/месяц (было 25 грн).

О каких еще изменениях в тарифах надо знать

Кроме того, в этом году в Ощадбанке пересмотрели комиссию за выписку в отделениях о движении финансов на счетах. Ранее такая услуга стоила 100 грн, а сейчас 150 грн.

Также изменили комиссию за сообщение об остатке средств на счете на кассах, терминалах и банкоматах. Ранее взималось 3 грн за один запрос, а сейчас на 2 грн больше. Однако за первый запрос в сутки комиссия не предусматривается.

Не снимают деньги за расчеты на суммы, превышающие доступные на карте.

Ранее мы писали, что весной в Ощадбанке действуют жесткие ограничения на часть финопераций для усиления безопасности. Некоторые суммы не пропускают для переводов через "Мобильный Ощад".

Также сообщали, что клиенты Ощадбанка должны регулярно подавать актуальные персональные сведения. Это разрешается делать онлайн через приложение, однако некоторые должны лично прийти в отделение.