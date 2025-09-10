Снятие наличных в банкоматах Ощадбанка — какие возможны проблемы и как действовать

Банковская карта и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиентов госфинучреждения "Ощадбанк" могут ждать трудности при осуществлении операций по снятию наличных в банкоматах: приборы могут дать сбой, списать средства, но не выдать. В банке дали советы, как действовать в подобных случаях.

Об этом говорится на странице банка в Facebook.

Проблемы из-за сбоев в банкоматах Ощадбанка

По информации клиента финучреждения, 5 сентября он пытался снять в банкомате "Ощадбанка" наличные средства. При осуществлении соответствующей операции устройство внезапно ее отменило и выдало карту. Мужчина, не получив средств, попытался снять еще раз, однако результат был аналогичным.

Он пошел к другому банкомату в центральном офисе "Ощадбанка, где в итоге смог снять деньги. Однако уже вечером мужчина заметил в приложении "Ощад-24" о списании суммы денег с карты в первом банкомате, который отменял операции.

Гражданин позвонил на "горячую линию", где ему пообещали выяснить обстоятельства проблемы и посоветовали ждать возврата средств.

"И, только вечером зашел в "Ощад-24", увидел, что деньги списаны с моей карты в том банкомате, где мне отменяли операции! Что это делается в банке? Где кибербезопасность? Позвонил уже 2 раза на "горячую линию"... На мой вопрос, как долго мне ждать свои средства, был ответ — "до 30 дней", — говорится в сообщении.

Как действовать клиентам в случае невыдачи средств

Как отметил сотрудник главного офиса Ощадбанка, техника может давать сбой, поэтому есть определенные правила, как действовать клиентам в подобных случаях.

По его словам, если банкомат не выдал средства, в первую очередь, необходимо проверить информацию через контакт-центр, ведь после отклонения операции средства могут в автоматическом режиме вернуться.

Также клиенты могут воспользоваться возможностью обратного звонка на сайте банка, где консультант позвонит для проверки соответствующей информации.

В случае отсутствия автоматического возврата средств на счет — граждане должны лично обратиться в отделение банка и подать заявление.

"Если же средства не были возвращены, тогда нужно будет обратиться в отделение банка для написания заявления на их возврат, или зафиксировать его через оператора. Приносим извинения за неудобства", — пояснил представитель банка.

