В Ощадбанке объяснили, как получить до 3 000 грн кэшбэка

Деньги и банковская карта в руках.

Клиенты государственного "Ощадбанка" могут ежемесячно получать 3 000 грн по программе "Национальный кэшбэк" весной 2026 года. Подход в начислении выплат с марта происходит по-новому.

О том, как действуют обновленные правила предоставления кэшбэка.

Что надо знать о новом "Нацкэшбэке" клиентам Ощадбанка

В марте текущего года для украинцев предусмотрена возможность получить максимальную сумму национального кэшбэка по подкорректированным правилам.

Согласно изменениям, участники программы могут получать вместо прежних 10% кэшбэка 5% или 15%. Такие дифференцированные ставки будут зависеть от категории украинских товаров.

Весной владельцам карт "Нацкэшбэк" Ощадбанка уже начисляют средства за покупку отечественных товаров по новым правилам.

Теперь участникам госпрограммы предусмотрены следующие проценты в зависимости от покупки:

15% кэшбэк предусмотрены для товаров украинского производителя в тех категориях, где на импорт приходится 35%. Сюда входит непродовольственный товар (косметическая продукция, бытовая химия, одежда и обувь), а также пищевые продукты в виде твердых и мягких сыров, отдельных видов круп и макаронной продукции; 5% кэшбэк предоставляются за украинские товары в категориях с меньшей долей импорта. Это могут быть сладости, напитки, аптечные товары, большинство мясных и молочных продуктов, бакалея и другие товары повседневного потребления.

Программа в дальнейшем действует по прежнему механизму, когда средства в автоматическом режиме зачисляются на карты "Национального кэшбэка".

Максимальный размер кэшбэка так же не сможет превышать сумму в 3 000 грн в месяц. За начислениями можно будет следить в мобильном приложении "Дія".

Как начать получать кэшбэк на карты, оформленные в Ощадбанке

Для того, чтобы присоединиться к программе "Национальный кэшбэк", граждане могут оформить одноименную карту в Ощадбанке.

Это можно сделать на бесплатной основе в дистанционном режиме через мобильное приложение "Мобильный Ощад". Чтобы открыть карту, нужно придерживаться такой инструкции:

обновить "Мобильный Ощад" и "Дію" до последней версии;

в приложении Ощадбанка на главном экране нажать "+" (Мои возможности), далее на "Заказать карту" и выбрать опцию "Нацкэшбэк". Виртуальная карта будет открыта мгновенно и бесплатно;

в "Дії" необходимо выбрать сервис "Нацкэшбэк" и указать карту Ощадбанка для начисления денег;

далее в "Мобильном Ощаде" надо определить карту (зарплатную/пенсионную), с помощью которой будет осуществляться покупка товаров;

предоставить разрешение на передачу информации о транзакциях для зачисления денег с кэшбэка.

Ранее мы писали, что в 2026 году пенсионерам можно дополнительно получать доход с начисленных пенсионных выплат в Ощадбанке. Для такой категории граждан действует специальный "Пенсионный депозит".

Также мы рассказывали, что семьям с детьми можно оформить специальные счета в Ощадбанке для зачисления двух видов господдержки. Однако некоторые из граждан имеют определенные трудности.

Как Нацкэшбэком рассчитаться за потребленный газ

Для того, чтобы начать рассчитываться кэшбэком за потребленный природный газ, необходимо выбрать соответствующую карту для осуществления оплаты. Делать это можно до 25 числа ежемесячно.

Для расчета доступны следующие каналы: личный кабинет на сайте, приложение "Куб", на сайте без регистрации по лицевому счету или адресу.

Почему могут не поступить средства Нацкэшбэка

Иногда отечественные товары обходятся клиентам в полную сумму. Причины неначисления кэшбэка могут быть следующими: касса магазина не настроена для участия в госпрограмме Нацкэшбэк, купленный товар не зарегистрирован в программе, маркировка "Сделано в Украине" не гарантирует автоматическое участие в программе, продавец не приобщен к программе, произошел сбой в работе терминала.