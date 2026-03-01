Видео
Главная Финансы Банки блокируют деньги на карточках — в НБУ назвали самые частые причины

Банки блокируют деньги на карточках — в НБУ назвали самые частые причины

Дата публикации 1 марта 2026 14:30
Банки часто блокируют счета клиентам — за какие нарушения
Человек с телефоном и банковская карточка. Фото: Unsplash, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Банки продолжают блокировать счета клиентам, которые, по их мнению, нарушают правила финансового мониторинга. В 2025 году именно на эту проблему граждане чаще всего жаловались в Национальный банк Украины (НБУ).

Об этом стало известно из отчета регулятора о работе с обращениями граждан, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Почему банки блокируют счета — объяснение НБУ

В Национальном банке Украины отмечают, что банки блокируют счета или прекращают сотрудничество с клиентами в случаях подозрительных финансовых операций, которые не соответствуют информации о доходах, роде деятельности или финансовом профиле клиента.

Тогда служба финансового мониторинга банка может потребовать:

  • дополнительные документы;
  • объяснения относительно происхождения средств;
  • подтверждение экономического содержания операций.

Если не предоставить запрашиваемую информацию, счет могут заблокировать, а банк в одностороннем порядке прекратит деловые отношения.

Что делать, если счет заблокировали

Самое главное — предоставить все запрашиваемые документы:

  • если банк обратился с требованием объяснений или подтверждений, их нужно предоставить как можно скорее для пересмотра решения;
  • обратиться в банк напрямую: если счёт заблокировали без предварительных запросов, клиенту следует самостоятельно инициировать контакт с банком;
  • подать жалобу в НБУ: если не согласны с решением или действиями банка, то у вас есть право обратиться к регулятору для проверки ситуации.

Как часто украинцы жаловались на банки

По информации НБУ, клиенты банков в течение 2025 года 4 014 раз устно обращались на горячую линию регулятора из-за блокировки или ареста счетов, и написали 2 409 письменных жалоб по той же причине. В своих жалобах клиенты указывали на:

  • внезапное блокирование зарплатных, социальных и предпринимательских счетов, задержки в разблокировании счетов;
  • отсутствие четких объяснений со стороны банков.

Также от населения поступали жалобы относительно лимитов, задержек и отказов выдавать деньги, даже если средства были на счетах у людей.

Ранее стало известно, что Нацбанк выведет из обращения 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003 — 2007 годов выпуска. Ожидается, что рассчитываться этими деньгами нельзя будет уже со 2 марта 2026 года. Также мы писали, что НБУ обновил правила продажи наличной валюты. Так, в 2026 году банки и обменники будут продавать купюры в объемах, которые есть в наличии.

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
