Ощадбанк попередив клієнтів про обмеження в роботі: деталі

Людина тримає картку Ощадбанку в руках. Фото: Новини.LIVE

У ніч з суботи на неділю, 23 березня, Ощадбанк проводитиме планові технічні роботи на сервісах. Це потрібно, щоб оновити систему та протестувати відмовостійкість процесингової інфраструктури. Тож деякі послуги для клієнтів будуть тимчасово недоступні.

Про це йдеться в оголошенні на сайті Ощадбанку, передає Новини.LIVE.

Детальніше про технічні роботи в Ощадбанку

Технічну перерву запланували тривалістю у понад добу. Сервіси стануть недоступними 22 березня о 00:10, а завершення робіт очікується о 06:00 наступного дня.

"Роботи проводитимуться вночі, щоб мінімізувати незручності для клієнтів", — зазначається у повідомленні.

Які послуги в Ощадбанку не працюватимуть

В Ощадбанку попереджають, що деякі операції можуть виконуватися із затримками або ж взагалі не надаватимуться. Йдеться, зокрема, про:

операції картками Ощадбанку;

операції в банкоматах Ощадбанку;

операції в POS-терміналах;

операції в додатках Мобільний Ощад та ОщадPAY;

оплати в Інтернеті.

Як підкреслили в банку, заплановані технічні роботи також мають підвищити стабільність і надійність сервісів.

"Після 06:00 23 березня всі сервіси працюватимуть у звичному режимі", — додали в Ощадбанку.

Що ще варто знати

Нагадаємо, шахраї час від часу намагаються заволодіти доступом до реквізитів карток та конфіденційних персональних даних клієнтів Ощадбанку. У зв'язку з цим банк закликав громадян бути обачними у разі надходження повідомлення з пропозицією перейти за посиланням для нібито уточнення інформації.

Як пояснили у фінустанові, аферисти випробовують нову схему: попереджають про нібито завершення дії SIM-картки й просять відкрити посилання та розв'язати проблему.

Як повідомлялося, клієнти українських банків впродовж 2025 року надіслали в Нацбанк понад 6 000 скарг на блокування карток. Найчастіша причина таких дій з боку фінустанов — підозрілі операції клієнтів. Також писали, на яких послугах можна заощадити в Ощадбанку. Наприклад, у банку є деякі послуги, які мають безкоштовні аналоги.

Часті питання

Як розблокувати Ощад 24?

Розблокувати платіжні картки Ощадбанку можна, якщо скористатися одним із двох варіантів:

через контакт-центр (0-800-210-800);

через відділення банку.

По відеозв'язку розблокувати доступ можуть лише ВПО. Це стосується тих, кому потрібно повторно підтвердити свої дані.

Як перевірити баланс на картці Ощадбанку через телефон?

Для цього потрібно:

відкрити застосунко Ощад 24/7;

увійти в особистий кабінет, увівши логін та пароль;

ввести одноразовий пароль.

Баланс на карті відобразиться одразу після входу.