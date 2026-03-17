Украинцы могут получить доход с пенсий в Ощадбанке: условия

В Украине в 2026 году пенсионеры могут получить доход с пенсий в государственном "Ощадбанке", открыв депозиты, в том числе со специальными дополнительными ставками. Минимальный срок для вклада составляет три месяца.



Особенности пополнения пенсионного депозита в Ощадбанке

Речь идет о возможности клиентам воспользоваться услугой "Мой пенсионный депозит", что даст возможность получить проценты от внесенной суммы после завершения срока его действия.

Предусматриваются депозиты, внесенные на срок:

три или шесть месяцев — максимальная сумма пополнения не предусматривает ограничений. Допускается пополнение на протяжении всего срока депозита;

один, два и три года — сумма пополнения ежемесячно не может быть выше размера первоначального взноса фактически внесенного на счет (первичное внесение депозита).

Минимальная сумма депозита может составлять 1 000 грн, 100 долларов, 100 евро, максимальная сумма депозита не предусматривает ограничений.

Для пополнения депозита минимальная сумма составляет 200 грн, 10 долларов, 10 евро.

В частности, доход за три месяца + пять дней составляет 11% в гривне, 0,05% — в долларах, 0,01% — в евро.

Также предусмотрена программа лояльности с дополнительными процентами к базовой ставке по депозиту в 0,25% от 500 000 грн, 0,50% — от 2 500 000 грн, 0,25% — при оформлении депозита онлайн в "Ощад 24/7", 0,10% — при оформлении депозита через онлайн в долларах и евро, 0,25% при продлении депозита (в гривне), 0,20% — тем, кто получает зарплату через Ощадбанк (в гривне).

Как происходит выплата процентов с депозита

Согласно правилам, в случае снятия депозита предусмотрено безналичное перечисление процентов на текущий счет с выдачей платежной карты.

Все депозиты клиентов Ощадбанка защищены Фондом гарантирования вкладов физлиц.

При этом удерживается налог на доходы физлиц в размере 18% от суммы начисленных процентов по вкладу и дополнительно удерживают военный сбор в размере 5% от суммы начисленных процентов.

Правила не предусматривают возможность досрочного расторжения договора со стороны вкладчика. За ненадлежащее исполнение обязательств по Договору стороны будут нести ответственность, согласно требованиям украинского законодательства.

Как открыть пенсионный депозит в 2026 году

Граждане могут воспользоваться возможностью открытия пенсионного депозита в отделении банка на основании типового договора банковского вклада.

Также можно открыть депозит в приложении "Мобильный Ощад" при наличии открытого карточного счета для получения пенсии.

Какие шаги нужно выполнить для открытия депозита онлайн

Для этого в главном меню необходимо:

Перейти в раздел "Мои возможности", выбрать услугу "Открыть онлайн-депозит"; Указать валюту, сумму, срок, выплату процентов (ежемесячно, ежеквартально), возможность пополнения депозита; Выбрать один из имеющихся депозитов, ознакомиться с условиями депозита, нажать "Перейти к оформлению" Выбрать счет, с которого пополнится депозит, и указать сумму пополнения. Нажать "Продолжить" и подтвердить операцию паролем через следующие каналы: SMS/Face ID/Touch ID.

