Главная Финансы Ощадбанк предупредил клиентов о новой угрозе для денег на картах

Ощадбанк предупредил клиентов о новой угрозе для денег на картах

Дата публикации 19 марта 2026 06:01
Платежная карта банка в руке. Фото: Новини.LIVE

В государственном финучреждении "Ощадбанк" сообщили о появлении новой мошеннической схемы в 2026 году, призванной получить доступ к реквизитам карт и конфиденциальным персональным данным. Клиентам объяснили, как работает схема, а также дали рекомендации, как уберечь деньги на собственных счетах.

О правилах безопасности для владельцев счетов рассказала пресс-служба банка, передают Новини.LIVE.

Кому из клиентов Ощадбанка грозит мошенническая схема

По информации финучреждения, клиенты должны быть осмотрительными в случае поступления сообщения с предложением перейти по ссылке для якобы уточнения информации. В Ощадбанке призвали ни в коем случае не выполнять соответствующую просьбу.

В частности, одной из новых мошеннических схем является отправка гражданам предупреждения о якобы завершении действия SIM-карты и просьбой перейти по ссылке для решения такой проблемы.

"Срок действия вашей SIM-карты заканчивается. Перейдите по ссылке для продления". Получали такое сообщение? Будьте внимательны, это может быть мошенничество. В рамках информационной кампании НБУ и банков Украины #ШахрайГудбай рассказываем, как работает эта схема и как уберечь свои деньги", — отмечают в финучреждении.

Главной целью таких сообщений является желание получить реквизиты карты, узнать конфиденциальную персональную информацию, коды, логины и пароли для присвоения чужих денег.

Схема состоит из таких этапов:

  1. Гражданам присылается SMS или сообщение в мессенджере якобы от имени мобильного оператора;
  2. В сообщении содержится предупреждение о завершении срока действия SIM-карты или угрозе ее блокировки;
  3. Также гражданам предлагают уладить ситуацию путем перехода по ссылке и введения личных данных или кодов подтверждения;
  4. Если прислушаться к такому призыву, то клиенты откроют путь для доступа мошенникам к банковским сервисам и дальнейшего завладения средствами.

Как защитить себя от такого вида мошенничества

Избежать подобных проблем можно, если игнорировать подобные сообщения и не выполнять соответствующие просьбы. В банке советуют всегда придерживаться таких рекомендаций для сохранения целостности своих счетов:

  • не переходить по подозрительным ссылкам из сообщений;
  • не вводить личные данные/коды подтверждения на сторонних порталах;
  • проверять информацию только через официальные каналы мобильного оператора (через горячую линию или сайт).

Ранее мы писали, что хоть в Ощадбанке срок действия для карт пролонгировали до конца июня текущего года, некоторые клиенты могут попасть под блокировку. Известно, как избежать потери доступа к собственному счету.

Также сообщали, зачем Ощадбанк запрашивает у клиентов максимально возможную сумму финансовых поступлений за месяц. Важно правильно посчитать объем, что обезопасит от блокировок.

Частые вопросы

Как клиентам Ощада проверить, мошенники ли это

Часто мошенники занимаются маскировкой фишинговых сайтов под якобы государственные порталы, социальные платформы, сайты банков и доски онлайн-объявлений. Чтобы не наткнуться на подобную угрозу, стоит воспользоваться базами мошеннических сайтов. В частности, департамент киберполиции советует проверять порталы, услугами которых необходимо воспользоваться, через специальный сервис "Black List".

Как сообщить Ощадбанк и полицию о мошенничестве

Также в случае угрозы клиенты могут позвонить в контакт-центр Ощадбанка, чтобы сообщить о попытке мошенничества: 0 800 210 800. Кроме того, об опасности можно сообщить в киберполицию по телефону: +38 (044) 374 37 51 или 102.

Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
