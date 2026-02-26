В Ощадбанке объяснили, за какую услугу стягивают 480 грн и как не платить

Тариф в 480 грн в Ощадбанке — за что снимают и как избежать
Государственный "Ощадбанк" обновил тарифы на некоторые услуги. В частности, годовая плата за смс-информирование для отдельных карт теперь составляет 480 грн, однако клиенты могут избежать этой оплаты.
Как изменились тарифы для клиентов Ощадбанка
Как отметили в финучреждении, продуктовый комитет банка принял решение обновить тарифы на обслуживание текущих счетов с использованием карт. Изменения коснулись лишь некоторых тарифных пакетов.
Теперь услуга отправки сообщений от финучреждения для трех банковских продуктов стоит дороже. Изменения распространились на такие тарифные пакеты:
- "Моя карта"
- "MORE"
- "Детская карта".
Согласно правилам банка, стоимость сообщений в зависимости от каналов поступления теперь такая:
- SMS-сообщения — стоимость выросла до 40 грн/мес. (было 25 грн);
- Viber — повысилась до 25 грн/мес. (было 15 грн).
Таким образом, услуга SMS-оповещения от банка за год обойдется в 480 грн. Однако такую сумму можно не платить, ведь Push-уведомления в приложении Ощадбанк, как и раньше, будут бесплатными. Клиенты могут отказаться от платного сервиса.
Как изменить уведомления от Ощадбанка
По данным банка, клиенты могут получать оповещения от банка через удобные каналы на выбор:
- Push-оповещения в Мобильном Ощаде;
- Viber;
- SMS;
- E-mail.
Настроить оповещения можно через приложение "Мобильный Ощад". Для этого необходимо:
- открыть приложение, зайти в настройки;
- в главном меню нажать "Еще";
- выбрать "Настройки" и "Сообщения";
- включить оповещения для каждой карты.
Также можно включить оповещения или изменить канал через чат-бот Ощадбанка в Viber, Telegram или Facebook.
Кроме того, можно обратиться в контакт-центр, позвонив с финансового номера Ощадбанка по номеру: 0 800 210 800 (бесплатно в Украине). Там необходимо сказать, что нужно подключить оповещения и подтвердить канал.
Наиболее надежным является обращение в отделение Ощадбанка в пределах региона, где был открыт счет. Там нужно заполнить заявление и предоставить паспорт.
Чтобы не ждать в очереди, можно заранее записаться онлайн.
Какие еще пересмотрели тарифы
Также в этом году банк повысил стоимость предоставления выписки в отделениях по движению средств на счете. Если раньше стоил такой сервис 100, то сейчас 150 грн.
Обновили тариф на оповещение об остатке средств на счете через кассу, терминал и банкомат Ощадбанка. Ранее сервис стоил 3 грн за запрос, а теперь придется платить 5 грн. В то же время, первый запрос в сутки остался бесплатным.
Комиссия за попытку расчета на сумму, большую доступной на карте, равна 0 грн.
