Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Тариф в 480 грн в Ощадбанке — за что снимают и как избежать

Тариф в 480 грн в Ощадбанке — за что снимают и как избежать

Ua ru
Дата публикации 26 февраля 2026 06:01
В Ощадбанке объяснили, за какую услугу стягивают 480 грн и как не платить
Мужчина за компьютером и карта. Фото: Freepik Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Государственный "Ощадбанк" обновил тарифы на некоторые услуги. В частности, годовая плата за смс-информирование для отдельных карт теперь составляет 480 грн, однако клиенты могут избежать этой оплаты.

Об этом рассказывают Новини.LIVE, ссылаясь на материалы банка.

Реклама
Читайте также:

Как изменились тарифы для клиентов Ощадбанка

Как отметили в финучреждении, продуктовый комитет банка принял решение обновить тарифы на обслуживание текущих счетов с использованием карт. Изменения коснулись лишь некоторых тарифных пакетов.

Теперь услуга отправки сообщений от финучреждения для трех банковских продуктов стоит дороже. Изменения распространились на такие тарифные пакеты:

  • "Моя карта"
  • "MORE"
  • "Детская карта".

Согласно правилам банка, стоимость сообщений в зависимости от каналов поступления теперь такая:

  1. SMS-сообщения — стоимость выросла до 40 грн/мес. (было 25 грн);
  2. Viber — повысилась до 25 грн/мес. (было 15 грн).

Таким образом, услуга SMS-оповещения от банка за год обойдется в 480 грн. Однако такую сумму можно не платить, ведь Push-уведомления в приложении Ощадбанк, как и раньше, будут бесплатными. Клиенты могут отказаться от платного сервиса.

Как изменить уведомления от Ощадбанка

По данным банка, клиенты могут получать оповещения от банка через удобные каналы на выбор:

  • Push-оповещения в Мобильном Ощаде;
  • Viber;
  • SMS;
  • E-mail.

Настроить оповещения можно через приложение "Мобильный Ощад". Для этого необходимо:

  • открыть приложение, зайти в настройки;
  • в главном меню нажать "Еще";
  • выбрать "Настройки" и "Сообщения";
  • включить оповещения для каждой карты.

Также можно включить оповещения или изменить канал через чат-бот Ощадбанка в Viber, Telegram или Facebook.

Кроме того, можно обратиться в контакт-центр, позвонив с финансового номера Ощадбанка по номеру: 0 800 210 800 (бесплатно в Украине). Там необходимо сказать, что нужно подключить оповещения и подтвердить канал.

Наиболее надежным является обращение в отделение Ощадбанка в пределах региона, где был открыт счет. Там нужно заполнить заявление и предоставить паспорт.

Чтобы не ждать в очереди, можно заранее записаться онлайн.

Какие еще пересмотрели тарифы

Также в этом году банк повысил стоимость предоставления выписки в отделениях по движению средств на счете. Если раньше стоил такой сервис 100, то сейчас 150 грн.

Обновили тариф на оповещение об остатке средств на счете через кассу, терминал и банкомат Ощадбанка. Ранее сервис стоил 3 грн за запрос, а теперь придется платить 5 грн. В то же время, первый запрос в сутки остался бесплатным.

Комиссия за попытку расчета на сумму, большую доступной на карте, равна 0 грн.

Ранее мы писали, что клиентам Ощадбанка посоветовали закрыть некоторые карты. Это нужно в крайних случаях, чтобы избежать взыскания комиссии.

Еще рассказывали, когда в Ощадбанке грозит расторжение сотрудничества в рамках закона о финансовом мониторинге. Главным поводом может стать осуществление "подозрительных операций".

Ощадбанк деньги банки банковские карты банковские счета
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации