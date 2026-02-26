В Ощадбанке объяснили, за какую услугу стягивают 480 грн и как не платить

Мужчина за компьютером и карта. Фото: Freepik Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Государственный "Ощадбанк" обновил тарифы на некоторые услуги. В частности, годовая плата за смс-информирование для отдельных карт теперь составляет 480 грн, однако клиенты могут избежать этой оплаты.

Об этом рассказывают Новини.LIVE, ссылаясь на материалы банка.

Как изменились тарифы для клиентов Ощадбанка

Как отметили в финучреждении, продуктовый комитет банка принял решение обновить тарифы на обслуживание текущих счетов с использованием карт. Изменения коснулись лишь некоторых тарифных пакетов.

Теперь услуга отправки сообщений от финучреждения для трех банковских продуктов стоит дороже. Изменения распространились на такие тарифные пакеты:

"Моя карта"

"MORE"

"Детская карта".

Согласно правилам банка, стоимость сообщений в зависимости от каналов поступления теперь такая:

SMS-сообщения — стоимость выросла до 40 грн/мес. (было 25 грн); Viber — повысилась до 25 грн/мес. (было 15 грн).

Таким образом, услуга SMS-оповещения от банка за год обойдется в 480 грн. Однако такую сумму можно не платить, ведь Push-уведомления в приложении Ощадбанк, как и раньше, будут бесплатными. Клиенты могут отказаться от платного сервиса.

Как изменить уведомления от Ощадбанка

По данным банка, клиенты могут получать оповещения от банка через удобные каналы на выбор:

Push-оповещения в Мобильном Ощаде;

Viber;

SMS;

E-mail.

Настроить оповещения можно через приложение "Мобильный Ощад". Для этого необходимо:

открыть приложение, зайти в настройки;

в главном меню нажать "Еще";

выбрать "Настройки" и "Сообщения";

включить оповещения для каждой карты.

Также можно включить оповещения или изменить канал через чат-бот Ощадбанка в Viber, Telegram или Facebook.

Кроме того, можно обратиться в контакт-центр, позвонив с финансового номера Ощадбанка по номеру: 0 800 210 800 (бесплатно в Украине). Там необходимо сказать, что нужно подключить оповещения и подтвердить канал.

Наиболее надежным является обращение в отделение Ощадбанка в пределах региона, где был открыт счет. Там нужно заполнить заявление и предоставить паспорт.

Чтобы не ждать в очереди, можно заранее записаться онлайн.

Какие еще пересмотрели тарифы

Также в этом году банк повысил стоимость предоставления выписки в отделениях по движению средств на счете. Если раньше стоил такой сервис 100, то сейчас 150 грн.

Обновили тариф на оповещение об остатке средств на счете через кассу, терминал и банкомат Ощадбанка. Ранее сервис стоил 3 грн за запрос, а теперь придется платить 5 грн. В то же время, первый запрос в сутки остался бесплатным.

Комиссия за попытку расчета на сумму, большую доступной на карте, равна 0 грн.

Ранее мы писали, что клиентам Ощадбанка посоветовали закрыть некоторые карты. Это нужно в крайних случаях, чтобы избежать взыскания комиссии.

Еще рассказывали, когда в Ощадбанке грозит расторжение сотрудничества в рамках закона о финансовом мониторинге. Главным поводом может стать осуществление "подозрительных операций".