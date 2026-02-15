Счета в Ощадбанке — кому и зачем стоит закрыть некоторые карты

Банковская карта в руке. Фото: Новини.LIVE

В государственном финучреждении "Ощадбанк" рекомендуют некоторым клиентам закрыть карточные счета во избежание уплаты дополнительной комиссии. Известно, кому необходимо обратиться с таким вопросом в банковское отделение и каков размер взыскания в 2026 году.

Почему Ощадбанк рекомендует закрыть некоторые карточные счета

По информации финучреждения, в случае неиспользования банковских карт и отсутствия движения средств на счетах — предусмотрено взыскание специальной комиссии, в соответствии с внутренней тарифной политикой.

Речь идет о комиссии за "обслуживание неактивного счета". Как правило, она грозит в следующих ситуациях:

Не происходило никаких финансовых операций по карте в течение года; Карточный счет был закрыт неправильно.

Размер комиссии и правила закрытия счета

В Ощадбанке отмечают, что клиенты, которые не желают платить дополнительную комиссию за обслуживание неактивного счета, должны выполнить простейшие операции по карте в течение года. А именно:

осуществив расчет на кассах магазинов;

пополнив счет;

переведя определенную сумму средств.

Так система не будет считать счета неактивными и, соответственно, не будет списывать комиссию.

Если такие действия для клиента нецелесообразны, то стоит правильно закрыть счет. В приложении нет возможности закрытия, простой блокировки карты недостаточно. Клиент может считать при блокировке, что счет уже неактуален, тогда как на самом деле для банка он является действующим.

Правила полноценного закрытия счета предусматривают личное обращение в отделение банка. Граждане должны написать и подать соответствующее заявление. При этом желательно обращаться в то банковское отделение, где открывался счет или в пределах области.

Если возникла задолженность по счету, то ее надо погасить. Ее наличие можно уточнить в отделении или через контакт-центр.

Комиссия за обслуживание неактивного карточного счета составляет 100 грн. Однако, если на счету недостаточно средств, то спишется только остаток, в минус счет не уйдет.

Что еще стоит знать о старых картах Ощадбанка

Большинству клиентов банк в очередной раз продлил действие старых карт. Согласно обновленным правилам, ими можно пользоваться до конца 30 июня 2026 года. Однако части клиентов карты аннулировали в начале года.

Речь идет именно о тех, срок использования которых подошел к концу еще в феврале 2022 года. Их несколько раз пролонгировали, однако автоматическое продление коснулось не всех. Заблокировали такие карты:

срок истек с февраля 2022-го по октябрь 2025 года, и за сентябрь-октябрь 2025 года не было выполнено ни одной операции;

срок закончился с февраля 2022-го по октябрь 2025-го, однако на остатке было ноль, и за полгода не было выполнено ни одной операции.

Пользователи таких карт должны самостоятельно прийти в отделение банка для заказа новых.

