Ощадбанк запустил новую опцию для клиентов — как работает новый механизм

Банковская карта в руках. Фото: Новини.LIVE

В госфинучреждении "Ощадбанк" появилась новая возможность для клиентов. Она касается приложения "ОщадРАҮ" для предпринимателей, которое превращает смартфон в POS-терминал для приема бесконтактных платежей картами и NFC-гаджетами.

О новациях рассказал глава правления банка Сергей Наумов.

Что изменилось для клиентов Ощадбанка

Как отметил руководитель банка, теперь использовать терминал в смартфоне "ОщадРАҮ" можно не только на операционной системе Android, но и на гаджетах Apple. Ощадбанк и Visa запустили Tap to Pay на iPhone через приложение ОщадРАҮ.

По его словам, благодаря технологии Visa Tap to Pay предприниматели смогут просто и безопасно осуществлять прием бесконтактных платежей офлайн, используя только iPhone.

"При этом они могут начать работу за считанные минуты, загрузив приложение ОщадРАҮ из Apple App Store на iPhone XS или более позднюю версию с последней версией iOS", — сообщил Наумов.

Нюансы работы нового механизма

По данным банка, Tap to Pay на iPhone позволит компаниям принимать все формы бесконтактных платежей без дополнительной техники или платежных терминалов, а только через iPhone и приложение ОщадРАҮ:

кредитные и дебетовые карты Visa и Mastercard;

платежи с Apple Pay;

другие цифровые кошельки.

В частности, при оформлении заказа продавцу нужно будет лишь предложить клиенту поднести карту или другое устройство с NFC к iPhone. Также есть возможность ввода PIN-кода, в частности предусмотрены опции спецвозможностей.

Важно то, что ОщадРАҮ использует технологию Tap to Pay на встроенных функциях iPhone для конфиденциальности и безопасности всех пользователей. Так, при обработке платежей Apple не будет хранить номера карт на серверах, благодаря чему как продавцы, так и клиенты смогут быть уверенными в безопасности данных.

