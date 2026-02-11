Ощадбанк может закрыть счета из-за рисков — что будет со средствами

Банковское отделение в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В 2026 году государственный "Ощадбанк" в рамках закона о финансовом мониторинге по выявлению незаконных доходов граждан может разрывать сотрудничество с клиентами. Известно, удается ли забрать средства со счетов в таких случаях.

Когда клиентам Ощадбанка может грозить разрыв сотрудничества

В этом году Ощадбанк также осуществляет автоматическую проверку финансовых операций бизнесменов, юридических и физических лиц в Украине, как и в прошлом году. Речь идет о выполнении норм 1 ст. 15 закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

Какие именно действуют критерии для отнесения финансовых операций к подозрительным, в банке не разглашают. Основной причиной прекращения обслуживания клиента является осуществление "подозрительных платежей" по счету клиента, по мнению финучреждения.

Подозрительными могут считаться следующие действия со стороны граждан:

Операции с суммами, не соответствующими указанным доходам; Отсутствие документов для проверки деятельности; Недостоверные сведения о клиенте; Невозможность осуществления идентификации лица, в интересах которого осуществляется финоперация.

В случае выявления соответствующих подозрений по специальным алгоритмам финучреждение имеет право заблокировать счета до момента выяснения обстоятельств. Если подозрения подтвердятся и клиент не предоставит дополнительные документы о законности средств, то банк будет иметь право полностью разорвать соглашение о сотрудничестве.

Отдает ли Ощадбанк заблокированные средства

После блокировки счета и запроса дополнительной информации о платежах банк может принять решение не в пользу гражданина. В таком случае ему официально поступит сообщение об отказе от дальнейшего сотрудничества.

Ощадбанк предоставляет право таким клиентам вывести заблокированные средства на счета в другие финучреждения. На такую процедуру дают 30 календарных дней. Гражданин должен подготовить такой пакет документов:

заявление с просьбой перечислить остаток средств на другие счета;

реквизиты другого банковского счета на имя клиента;

паспорт/другой документ, который может удостоверить личность;

идентификационный код.

Требование актуализации данных в Ощадбанке

Клиенты Ощадбанка с разной периодичностью должны обновлять персональную информацию. Финучреждение само напоминает о необходимости актуализировать данные, даже если не претерпели изменений.

Соответствующая просьба от банка может поступать, учитывая уровень риска для дальнейших деловых отношений.

Обновление персональной информации касается абсолютно всех клиентов. Банк автоматически определяет уровень риска и просит подать свежую информацию в следующие временные промежутки:

при высоком уровне риска для деловых отношений — актуализация необходима один раз в год;

при среднем уровне риска — один раз в три года;

при отсутствии подозрений относительно рисков — раз в пять лет.

