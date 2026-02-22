Видео
Требование актуализации данных — кого ждут в отделении Ощадбанка

Дата публикации 22 февраля 2026 06:01
В Ощадбанке объяснили, кто должен обратиться в отделение для актуализации данных
Клиенты Ощадбанка. Фото: Finclub, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Клиенты государственного "Ощадбанка" обязаны регулярно обновлять персональные сведения. Как правило, процедуру актуализации данных можно пройти дистанционно через мобильное приложение или на портале "Ощад24", однако некоторые граждане с документами должны явиться в банковское отделение.

Об этом рассказали представители банка в соцсети Facebook, информирует издание Новини.LIVE.

Читайте также:

Проблемы с актуализацией данных в Ощадбанке

Как отмечается в одном из сообщений, несмотря на то, что в банке доступна возможность актуализации данных онлайн, по неизвестным причинам это невозможно сделать удаленно.

Клиент столкнулся с соответствующей проблемой в мобильном приложении. В итоге соответствующая процедура оказалась усложненной.

"Клиентский опыт: 1. Невозможно обновить данные в приложении. 2. В отделении (Киев) только один менеджер, и тот работает по записи...", — говорится в обращении на странице банка в соцсети.

Кто должен обратиться в отделение Ощадбанка лично

Как отметили в финучреждении, для большинства граждан процедуру актуализации данных можно действительно пройти через приложение. Однако в некоторых случаях придется лично обратиться в отделение банка. В частности, это может произойти, если изменились паспортные данные.

"Если вы входите в приложение Ощад и вам нужно актуализировать данные, в приложении должна высветиться эта информация и нужно пошагово заполнить вкладки. Если же у вас, например, изменились паспортные данные, тогда действительно нужно обратиться в отделение банка и предоставить документы для обновления", — пояснил представитель банка.

Также он уточнил, что в отделение можно обратиться как по предварительной записи, так и в порядке живой очереди. Однако, если назначить визит заранее, то обслуживание состоится оперативнее, ведь менеджер уже будет ожидать для предоставления услуг на соответствующее время.

Ощадбанк
Скриншот. Источник: Ощадбанк в Fb

Что еще надо знать об актуализации данных в 2026 году

Клиенты Ощадбанка с разной периодичностью должны обновлять персональную информацию.

Финучреждение само напоминает о необходимости актуализировать данные в собственном кабинете или приложении, даже если не претерпели изменений. Такую просьбу могут присылать, учитывая уровень риска для деловых отношений.

В банке автоматически определяют уровень риска и просят подать свежие данные в следующие временные промежутки:

  1. В случае высокого уровня риска — один раз в год;
  2. В случае среднего уровня риска — раз в три года;
  3. В случае отсутствия подозрений — один раз в пять лет.

Ранее мы писали, что в Ощадбанке уточнили, что ждет депозитные средства в случае завершения срока действия карты. Там объяснили, куда именно клиенту будут отправлены деньги с процентами.

Еще сообщалось, на какую сумму в Ощадбанке имеют право граждане в случае ареста счета. Речь идет о лимите, не превышающем двух минимальных зарплат в месяц.

онлайн-услуги Ощадбанк деньги банки Ощад24
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
